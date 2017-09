Kolpingsfamilie Vilseck zeltet am Silbersee im Bayerischen Wald

Freizeit Vilseck

05.09.2017

1

0 05.09.2017

Rund 80 Teilnehmer brachen zum Kolpingzeltlager am Silbersee im Bayerischen Wald auf. Trotz des zu Beginn regnerischen Wetters herrschte gute Stimmung. Während der trüben Tage spielte man Karten oder besuchte das Waldmünchner Hallenbad. Bei sonnigem Wetter standen Beachvolleyball, Kanufahren, Paddeln auf dem Surfbrett, Baden sowie das traditionelle See-Durchschwimmen auf dem Programm. Ein Höhepunkt war der Bunte Abend, der mit einem Büfett eröffnet wurde. An einer Bar gab es Cocktails, mit denen man den Abend am Lagerfeuer ausklingen ließ. Die Mischung aus verschiedenen Generationen machte das Lager zum Familienerlebnis. Bild: exb