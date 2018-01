Freizeit Vilseck

10.01.2018

Der Musikverein Vilseck hat eine weitere Spitzen-Nachwuchs-Instrumentalistin in den Reihen des Jugendblasorchesters. Magdalena Bauer aus Kleinschönbrunn brachte von der Musikakademie im unterfränkischen Hammelburg das goldene Leistungsabzeichen am Saxofon mit nach Hause.

Während des fünftägigen Lehrgangs standen Theorieausbildung, Gehörbildung, Rhythmusübungen, Blattspiel und zum Teil auch Einzelunterricht auf dem Programm. Neben dem theoretischen Teil mussten alle Teilnehmer bei der Prüfung eine Etüde, ein Selbstwahlstück, alle Tonleitern sowie ein unbekanntes Stück vortragen.Die 16-jährige Saxofonistin, die seit zehn Jahren beim Musikverein Vilseck aktiv ist, erzielte ein ausgezeichnetes Gesamtergebnis. Sie hatte sich im Unterricht bei Anja Götz vorbereitet und legte die Prüfung an der Musikakademie mit einer guten Note ab. Bei einem gemeinsamen Abschlusskonzert wurden alle Teilnehmer, die das goldene Leistungsabzeichen erfolgreich bestanden hatten, ausgezeichnet.Der Vorsitzende des Musikvereins, Robert Prechtl, sowie die Ausbilderin Anja Götz und die Dirigenten Hermann Hänsch und Manfred Wolf beglückwünschten die erfolgreiche Gold-Absolventin und hoben die qualifizierte und zielgerichtete Ausbildung in ihrem Verein hervor. In den zurückliegenden zehn Jahren haben 15 Instrumentalisten des Musikvereins Leistungsabzeichen in Gold bestanden.