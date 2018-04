Freizeit Vilseck

Testläufe hat er schon etliche bestanden. Mit einem Preisschießen machen die Bergschützen nun Ernst. Der neue elektronische Stand ist eingeweiht.

Gressenwöhr. Die offizielle Inbetriebnahme absolvierten die Anlage und der Verein bei enormen Andrang. Das Bergschützen-Heim war fast schon zu klein, um die eingeladenen Vereine, Vertreter der Stadt, Gäste und Teilnehmer des Eröffnungswettbewerbs aufzunehmen. Doch es herrschte schönes Wetter, und so genossen viele die Feier bereits im Freien.Gut vertreten, das ging aus der Begrüßung von Schützenmeister Karl-Heinz Schöpf hervor, waren die Rathausspitze und der Stadtrat, zudem benachbarte Schützenvereine, Tell Vilseck, die Patenvereine Eichenlaub Sorghof und Gut Ziel Seugast sowie der Verein Gemütlichkeit Tanzfleck. Um der offiziellen Inbetriebnahme der neuen Schießanlage einen entsprechenden Rahmen zu geben, hatten sich die Bergschützen zu dieser Feier und einem Preisschießen entschlossen.Schöpf hob noch einmal hervor, dass ohne die finanzielle Unterstützung der Stadt im Zuge der Sportförderung dieses Projekt wohl kaum hätte realisiert werden können. Er sprach von "sehr hohen Kosten", aber auch von der Notwendigkeit dieser Investition in die Zukunft des Vereins. Bürgermeister Hans-Martin Schertl überreichte über das bisherige finanzielle Engagement der Stadt hinaus eine weitere Spende, die auch als Dank für das Engagement der Bergschützen im Vereinsleben der Stadt zu verstehen sei. Der Schützenmeister des Patenvereins Eichenlaub Sorghof, Alfred Forster, überreichte ein Erinnerungsgeschenk.Um die neue Schießanlage nun ganz offiziell noch einmal auf Herz und Nieren zu testen, wurde unter den eingeladenen Gästen ein Preisschießen ausgetragen, an dem Repräsentanten der Vereine sowie Stadt mit je einer Mannschaft teilnahmen. Es wurde der beste Treffer jedes Schützen gewertet, alle Teams und die drei besten Einzelschützen erhielten Sachpreise.