Pfarrei Schlicht auf Pilgerreise in Fatima

21.11.2017

Schlicht. Die Pfarrei Schlicht unternahm unter Führung von Chorleiter Heinz Krob eine Pilgerreise nach Fatima, wo in diesem Jahr die Erscheinung der Mutter Gottes vor 100 Jahren gefeiert wurde. Die geistliche Begleitung übernahmen Stadtpfarrer Johannes Kiefmann und Studiendirektor i. R. Lothar Kittelberger.

Neben der Teilnahme an verschiedenen Feierlichkeiten standen in Fatima zahlreichen Besichtigungen auf dem Programm. Die Wallfahrer unternahmen aber auch Ausflüge zum Kloster Batalha, zum malerischen Fischerstädtchen Nazaré und zur Zisterzienserabtei Santa Maria in Alcobaça. Auch das schön gelegene Städtchen Sintra, wo einst die portugiesischen Könige ihre Sommerresidenz hatten, "Europas Westend" Cabo da Roca und die mondänen Seebäder Cascais und Estoril wurden angesteuert.Ein besonderes Erlebnis für die Gruppe aus der Pfarrei Schlicht war auch die zufällige Begegnung mit dem niederländischen Königspaar Willem-Alexander und Maxima.