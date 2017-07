Pfarrfest in Schlicht ohne Langeweile und mit gemütlicher Atmosphäre

Freizeit Vilseck

30.07.2017

Schlicht. Bei Sommerwetter fand das Pfarrfest sehr guten Anklang. Eröffnet wurde es mit dem Familiengottesdienst, den das Gottesdienstvorbereitungsteam zum Thema Sämann, der die Samen auf unterschiedlichen Boden ausstreut, gestaltete. Am Nachmittag waren Tische und Bänke, die der Pfarrgemeinderat (PGR) am Kirchplatz aufgestellt hatte, rasch besetzt. Sehr erfreut über den Ansturm zeigten sich stellvertretender PGR-Sprecher Norbert Klier, der die Gäste begrüßte, und Stadtpfarrer Johannes Kiefmann, der zusammen mit Lothar Kittelberger und Pfarrvikar Hruday Madanu ebenfalls die gemütliche Atmosphäre genoss. Der Frauenbund bot Kaffee und Kuchen, der PGR Getränke und Schmankerln vom Grill an. Um die Kinder kümmerte sich die Landjugend mit verschiedenen Aktionen, so dass nie Langeweile entstand. Auf großes Interesse stieß ein Quiz rund um die geschichtsträchtige Filialkirche in Schmalnohe, wozu Monika Krieger Bildmaterial und viele Informationen zusammengetragen und an Pinnwänden angebracht hatte. Über 50 Preise konnte sie schließlich mit Norbert Klier und Pfarrvikar Madanu für die richtigen Lösungen vergeben. Das Bild entstand nach der Preisverleihung mit den Gewinnern und Initiatorin Monika Krieger (Dritte von links) sowie Pfarrgemeinderatssprecher Norbert Klier (Zweiter von links). Bild: ct