Freizeit Vilseck

15.12.2017

15.12.2017

Herausragendes Ereignis bei Tell 1538 ist alljährlich die Proklamation von König und Liesl sowie die Ehrung der Jahresmeister und von verdienten Mitgliedern - so auch heuer wieder. Verknüpft ist dies mit der Jahresabschlussfeier im Schützenheim.

Private Spende

Erstmals Sebastianus-Nadel

Schützenmeister Georg Schmer dankte allen Mitgliedern, die sich während des Jahres aktiv an Schießsport und Vereinsleben beteiligt haben. Den Vereinsfunktionären bescheinigte Schmer wertvolle Mitarbeit. Stadtrat Karl Trummer überbrachte Grüße des Bürgermeisters und würdigte die Vereinsaktivitäten mit den vielen sportlichen Erfolgen der Tell-Schützen. An den Verein überreichte er eine finanzielle Zuwendung der Stadt.Gauehrenschützenmeister Karl Federer bezeichnete Tell Vilseck als eine tragende Säule im Gau. Zugleich bedauerte er, dass immer weniger Leute bereit sind, ein Ehrenamt zu übernehmen. Er überreichte eine private Spende an dem Verein. Die Schützenmeister der beiden Patenvereine Edelweiß Hirschau, Günter Heidl, und Alfred Forster von Eichenlaub Sorghof sowie der Schützenmeister des Nachbarvereins Bergschütz Gressenwöhr, Karl-Heinz Schöpf, hoben alle jeweils das gute freundschaftliche Verhältnis zu Tell hervor. Heidl überreichte einen Riesen-Schokonikolaus zum Ausschießen.Danach zeichneteten dann die beiden Gauehrenschützenmeister, Karl Federer und Wolfgang Moll, gemeinsam mit Schützenmeister Georg Schmer langjährige Mitglieder mit der Ehrennadel des Deutschen (DSB) und des Oberpfälzer Schützenbundes (OSB) aus: für 25 Jahre Sofia Klier und Matthias Schmer mit der silbernen Ehrennadel des OSB und DSB sowie mit der Vereinsurkunde. Stefan Merkl und Joachim Bringmann sind ebenfalls seit 25 Jahren im Verein.Auf 40 Jahre Mitgliedschaft blickte Josef Galler zurück. Seit nunmehr 60 Jahren hält Heinrich Hann den Tell-Schützen die Treue. Für sein Engagement im Verein wurde Robert Specht senior zum Ehrenmitglied ernannt. Aus den Händen von Schützenmeister Georg Schmer erhielt er die Ernennungsurkunde. Für seine Verdienste wurde Franz Hasenstab mit den silbernen Ehrenzeichen geehrt. Die silberne Verdienstnadel erhielt Günter Engelhardt. Josef Singer wurde die Verdienstauszeichnung verliehen. Die Verdienstauszeichnung am Band konnte an Günter Kaczorowski vergeben werden. Mit dem Verdienstkreuz des OSB in Silber wurden Alfred Hertl und Elke Uebler bedacht.Für ihr Engagement erhielt Lydia Schmer die große OSB-Verdienstauszeichnung. Erstmals im Verein wurde die Sebastianus-Nadel des DSB-Präsidenten an Fritz Seegerer überreicht. Die Schießleiter Georg Pickelmann und Wolfgang Moll nahmen die Ehrung der Jahresmeister sowie der Jahresblattlgewinner vor. In allen Klassen und Disziplinen konnten fünf Serien abgegeben werden, wobei die vier besten das Gesamtergebnis bildeten.Urkunden und Geldpreise für die Sieger gab es für folgende Schützen: Katrin Specht, die mit dem Luftgewehr und 1487 Ringen in der Damenklasse siegte. In der Damen-Seniorenklasse LG gewann Ingrid Schmer (1360). Die offene Klasse LG-Auflage dominierte mit hervorragenden 1262,2 Ringen Georg Pickelmann. Ihm folgten Wolfgang Moll (1243,3) und Alfred Hertl (1230). Mit 1206 Ringen entschied Josef Singer die Seniorenklasse LP-Auflage für sich. Ihm folgten Günter Kaczorowski (1203,4) und Fritz Seegerer (1183,8).Beim Jahresblattlschießen wurde aus allen fünf Serien der jeweils beste Schuss gewertet. In der Disziplin LG war Katrin Specht mit 86,6 Gesamtteiler nicht zu schlagen. Ingrid Schmer belegte Platz zwei (313,9). Mit einer herausragenden Gesamtteilerzahl von 53,4 stellte Hermann Müller seine Treffsicherheit bei den Auflage Schützen unter Beweis und verwies Georg Pickelmann (65) und Josef Singer (73,4) auf die Ränge.Der Abend fand seinen Höhepunkt als die bereits schon mit Spannung erwartete Proklamation der Würdenträger erfolgte. Katrin Specht erzielte den besten Teiler (52,6) bei den Damen und wurde als neue Schützenliesl ausgerufen. Claudia Specht ist 1. und Lydia Schmer 2. Zofe. Die Würde des Jugendkönigs erlangte Sani Gagau vor Haley Gagau. Mit den Insignien des Schützenkönigs darf sich erstmals Wolfgang Moll schmücken. Er erzielte mit seinem 52,6-Teiler das beste Blattl. Ihm zur Seite stehen der 1. Ritter Josef Singer und als 2. Fritz Seegerer. Während des Abends brachte Georg Pickelmann weihnachtliche und lustige Geschichten zu Gehör und erntete dafür Applaus.