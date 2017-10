Freizeit Vilseck

06.10.2017

06.10.2017

Zum wiederholten Mal hatte die Schützengesellschaft 1538 Vilseck den Patenverein Edelweiß Hirschau zum Freundschaftsschießen ins Schützenheim geladen.

Tell-Schützenmeister Georg Schmer hob dabei insbesondere das sehr gute Verhältnis zwischen beiden Vereinen hervor. Gerade derartige Veranstaltungen trügen dazu bei, die freundschaftlichen Beziehungen nicht nur zu fördern, sondern vor allem zu festigen.Edelweiß-Schützenmeister Günter Heidl dankte den Tell-Schützen für die Ausrichtung des Schießens sowie für Mannschaftspokal und Sachpreise. Dieses Schießen habe bereits seit 35 Jahren Bestand. Zugleich erklärte sich er die Bereitschaft, das nächste Freundschaftsschießen in zwei Jahren auszurichten.Nach einer Brotzeit mussten die 23 Teilnehmer nicht wie gewohnt den Mittelpunkt der Ringscheiben anvisieren, sondern auf eine Glückscheibe, die mit Zahlen versehen war, zielen. Dabei galt es, mit fünf Schüssen die höchstmögliche Punktezahl zu erzielen. Dass dies keine leichte Aufgabe war, zeigte die Preisverteilung, die die beiden Schützenmeister gemeinsam vornahmen. Mit einer Gesamtzahl von 536 Punkten ging Edelweiß als Sieger hervor. Die Tell-Schützen hatten mit 458 Zählern somit das Nachsehen.Die fünf Treffsichersten erhielten Sachpreise. Mit 62 Punkten belegte Gausportleiter Wolfgang Moll von Tell Platz eins vor Johannes Bauer (58), Josef Maier (55) und Johanna Bauer (54, alle Edelweiß) sowie Claudia Moll (54, Tell). Ein gemütliches Beisammensein schloss sich an.