Senior Spouses of Bavaria unterwegs mit Nachtwächter Tschung

Freizeit Vilseck

01.10.2017

Besonders geehrt und wie der "Hahn im Korb" fühlte sich der Vilsecker Nachtwächter Tschung (rechts) bei seiner jüngsten Stadtführung. Auf Einladung von Bürgermeister-Ehefrau Gerlinde Schertl (links) wanderten die "Senior Spouses of Bavaria", also die Gattinnen der US-Führungskräfte aus Vilseck und Grafenwöhr, auf den Spuren der Vilsecker Stadtgeschichte. Die Organisation auf der US-Seite übernahm Christina Lindner, Ehefrau von Colonel Lindner aus Grafenwöhr. Mit von der Partie waren auch die Partnerinnen der Stryker-Kommandeure, Brenda Ellis und Diana Molenbeek, sowie die Ehefrau von Colonel Varney, Amy Varney. Zu Beginn der Tour lud Bürgermeister Hans-Martin Schertl die Gruppe zu einem Glas Sekt in den Sitzungssaal des Rathauses ein. Sie waren alle begeistert von der humorvollen Art von Nachtwächter Tschung, seinen fundierten Erzählungen aus alter Zeit und den eindrucksvollen Nachtwächtersprüchen. Die Übersetzung übernahm Christa Zeilmann. Vor dem Anwesen des Nachtwächters kredenzte Tschung ein Schnäpschen. Bild: zip