Freizeit Vilseck

15.01.2018

4

0 15.01.2018

Josef Paulus ist 2017 der grandiose Überflieger. Erfolge über Erfolge erzielt das Mitglied des Brieftaubenvereins Vilstalsegler Schönlind.

Nachwuchs Mangelware

Viele Wettbewerbe

Schlicht. Zahlreiche Mitglieder hatten sich zur Siegerehrung im Gasthof Weißes Rössl in Schlicht eingefunden. Vorsitzender Alfred Kraus sprach in seinem Jahresrückblick von einem insgesamt zufriedenstellenden Reisejahr. Dank der Umsicht des bisherigen Flugleiters der Reisevereinigung (RV), Josef Huber, habe es keine größeren Probleme und Verluste an Tauben gegeben.Mit der Erfolgsbilanz zeigte sich Kraus zufrieden, habe man doch in der Reisevereinigung Sulzbach-Rosenberg vordere Plätze belegt. Kraus würdigte die harmonische Zusammenarbeit in der Einsatzstelle. Partnervereine sind hier Heimkehr Freihung, Stürmer Seugast, Vilstalbote Hahnbach und die beiden Sulzbach-Rosenberger Vereine Vorwärts und Brieftauben. Dank sagte er allen Helfern, in erster Linie Einsatzstellenleiter Willi Rösel und Flugleiter Josef Huber.3. Bürgermeister Heinrich Ruppert bedauerte, dass nun auch die Brieftaubenzüchter mit großen Nachwuchsproblemen und der Überalterung der Züchter zu kämpfen haben. Er würdigte die alltägliche Arbeit, aber auch die ansehnlichen Erfolge der Züchter. Sie müssten nicht nur die Tauben auf die Reise schicken, sondern viel Arbeit und Idealismus in Zucht und Pflege der Tiere investieren. Auch das Zusammenwirken der Vereine in der gemeinsamen Einsatzstelle in Schlicht sei zukunftsweisend. Ruppert übergab einen Scheck für die Vereinsarbeit.RV-Vorsitzender Ludwig Maul aus Sulzbach-Rosenberg lobte das Engagement der Züchter und den Zusammenhalt im Verein. Besonders hob er die Leistung der Schlaggemeinschaft Paulus/Goschler aus Weißenberg hervor, die eine überragende Saison mit zahlreichen Erfolgen verbucht habe. Gleichzeitig ermunterte er die anderen Züchter, Paulus 2018 wieder mehr Paroli zu bieten und an dessen Dominanz zu kratzen.Bei der Siegerehrung wurden dekorative Urkunden und Geldpreise übergeben. Dabei räumte die Schlaggemeinschaft Josef Paulus und Mike Goschler aus Weißenberg alles ab, was zu gewinnen war - so auch die Vereinsmeisterschaft 2017 mit 56 Preisen und 19 449 Preiskilometern. Den 2. Platz in der Vereinswertung der Vilstalsegler belegten Alfred und Inge Kraus aus Schlicht (53, 18 550) vor Willi und Heidi Rösel aus Weißenberg (21, 6992).Die weiteren Ergebnisse: Weibchen-Meisterschaft: 1. SG Paulus/Goschler (15 193 Kilometer, 44 Preise), 2. SG Kraus (13 955, 41), 3. SG Rösel (2748, 9). Jährigen-Meisterschaft: 1. SG Paulus/Goschler (14 875, 43), 2. SG Kraus (10 575, 30), 3. SG Rösel (5854, 17). Jungflug-Meisterschaft: 1. SG Paulus/Goschler (2838, 16), 2. SG Rösel (1410, 8), 3. SG Kraus (960, 5).Ferner stellte die SG Paulus/Goschler den besten jährigen Vogel (3844, 11), das beste Altweibchen (3993, 11), den besten Altvogel (4027, 12), das beste jährige Weibchen (3741, 11) und die beste Jungtaube (678, 4). Bei dieser Überlegenheit war der SG Paulus auch die Meisterschaft der Einsatzstelle Schlicht nicht zu nehmen (24 948, 77), vor Inge und Alfred Kraus (20 463, 60) sowie Josef Huber aus Hahnbach (20 014, 65).Nach Kaffee und Kuchen und dem Verlosen einiger Sachpreise saßen Mitglieder und Gäste noch lang zusammen und fachsimpelten über ihr Hobby.