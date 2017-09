Freizeit Vilseck

13.09.2017

9

0 13.09.2017

Der Skiclub Unterweißenbach unternahm als Ferienprogramm eine Kinderfahrradtour in das Südlager Vilseck. Auf der rund 17 Kilometer langen Strecke legte man an drei Spielplätzen sowie im Skatebord-Park Stopps ein. Die Anlagen wurden reichlich genutzt, und zur Stärkung schmeckte bei sonnigem Wetter auch die Eiscreme. Die Rückfahrt führte vorbei an Frankennohe und Bürgerwald zu den Vilsauen in Vilseck. Die Kinder und die sie begleitenden Eltern hatten bei dem Ausflug viel Spaß. Bild: bra