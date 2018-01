Freizeit Vilseck

10.01.2018

Feiern für Kinder es viele. Aber diese dürfte ziemlich einzigartig sein: das Deutsch-Amerikanische Kinderfest des Soldaten- und Kriegervereins Sorghof.

Ehrungen und Auszeichnungen Bei den Mitgliederehrungen wurde drei Frauen eine besondere Auszeichnung zuteil. Gerda Felder, Reinhilde Kraus und Hedwig Stubenvoll erhielten die Verdienstnadel mit goldenem Eichenkranz. Das Ehrenkreuz erhielten Emanuel Gonzales, Peter Goltz und Christian Hermann. Das Verdienstkreuz II. Klasse ging an Thorsten Grädler, das Verdienstkreuz I. Klasse bekam Roland Renner ans Revers geheftet.



Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: 10 Jahre : Peter Wiesheu. - 25 Jahre: Karl-Heinrich Federer, Dietmar Neubauer und Anton Sertl. - 40 Jahre: Eugen Suttner, Hans-Georg Wolf und Heinrich Zinnbauer. - 50 Jahre: Helmut Lippert, David Thacker und Siegfried Voigt. - 55 Jahre: Karl Federer, Adam Göppner, Erich Kopp und Joachim Praetorius. 60 Jahre: Lampert Willax. (er)

Sorghof. Im Mittelpunkt der Jahresabschlussfeier des Vereins stand die Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder. Vorsitzender Werner Stubenvoll freute sich über ein volles Haus und blickte auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurück. Die erfolgreiche Ausrichtung des 27. Deutsch-Amerikanischen Kinderfestes zusammen mit den US-Veteranenverein VFW Post 9334 durfte dabei nicht fehlen."Sehr zufriedenstellend verlief die Kriegsgräbersammlung mit einem Sammelergebnis von knapp über 1000 Euro", resümierte der Vorsitzende. An diesem Samstag, 13. Januar, stehe zudem der gemeinsame Faschingsball mit der Feuerwehr an, lud Stubenvoll zugleich zu dieser Veranstaltung ein. Bürgermeister Hans-Martin Schertl stellte in seinem Grußwort das alljährliche Kinderfest heraus. Es sei schlichtweg "einzigartig". Besondere Anerkennung zollte Schertl dem "nimmermüden Motor des Vereins", Stubenvoll hat dieses Amt inzwischen drei Jahrzehnte inne. Inzwischen habe er jedoch seinen Rückzug angekündigt, erklärte der Bürgermeister eine geregelte Nachfolge zu einem Herzensanliegen.Bezirksvorsitzender Horst Embacher ging auf die Bedeutung der jährlichen Kriegsgräbersammlung ein. Der SKV leiste dazu einen wichtigen Beitrag, um die Arbeit des Volksbundes zu unterstützen: "Der Frieden wächst nicht auf den Bäumen, wir müssen hart dafür arbeiten", betonte Embacher. Stellvertretender Kreisvorsitzender Hartmut Schendzielorz dankte dem Sorghofer Kriegerverein für "die treue Mitarbeit im Kreisverband". Dieser habe sich von einer kritischen Phase wieder gut erholt. Bereits jetzt gelte das Augenmerk der Feier des 100-jährigen Bestehens des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge 2019. Schendzielorz schwebt eine überregionale Veranstaltung in Sorghof vor. Der Kommandeur der US-Partnereinheit 2/2 Cavalry Regiment, Lt. Colonel Christopher L'Heureux, erst wenige Wochen im Amt, eröffnete sein Grußwort mit einem herzlichen "Grüß Gott". "Veteranen auf der ganzen Welt haben viele Gemeinsamkeiten", sagte der ranghohe Offizier. Er und seine Familie würden sich schon auf viele gemeinsame Veranstaltungen in diesem Jahr freuen.