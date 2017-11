Freizeit Vilseck

Zum 49. Stadtratsschießen von Tell Vilseck hieß Schützenmeister Georg Schmer 32 Stadträte und Gäste im Schützenheim willkommen. Die Veranstaltung hat eine lange Tradition. Geselliges Beisammensein und sportlicher Wettstreit liegen eng beieinander.

Bürgermeister Hans-Martin Schertl dankte Tell für die Ausrichtung des Schießens und die Bereitstellung der Preise. Das Stadtoberhaupt überreichte eine Ehrengabe der Stadt, die ausgeschossen wurde, und eine finanzielle Zuwendung. Nach einer theoretischen Einführung in die Schießkunst durch Schießleiter Georg Pickelmann nahmen die Teilnehmer die zehn Meter entfernte Scheibe mit dem Luftgewehr ins Visier. An den elektronischen Ständen stellten die Stadträte und Gäste ihre Treffsicherheit unter Beweis.Alle zeigten sich beeindruckt und begeistert von der modernen Technik. Denn dem Schützen wird unmittelbar nach Abgabe seines Schusses der Treffer auf einem 13-Zoll-Tablet-PC am Schießstand angezeigt und dem stets aktuellen Schussbild zugeordnet. Bevor Schützenmeister Georg Schmer die Preisverteilung vornahm, galt sein Dank den ortsansässigen Banken, der Geschäftswelt und den Vereinsmitgliedern, die Preise für das Stadtratsschießen gestiftet hatten. Ebenso würdigte er das Engagement des Stand-Aufsichtspersonals, das während des Abends für einen geregelten Schießbetrieb gesorgt hatte. Das beste Blattl auf der Stadtratscheibe erzielte mit einem guten 25,9-Teiler Heinrich Ruppert. Er verwies die Stadträte Wilhelm Ertl (28) und Hildegard Ringer (33) auf die Plätze zwei und drei.Mit seinem 26,8-Teiler belegte Johannes Mayerhofer den ersten Platz in der Wertung bei den Gästen. Aus den Händen von Schützenmeister Georg Schmer dufte er die begehrte Scheibe in Empfang nehmen. Ihm folgten der letztjährige Gewinner Markus Schertl (37,4) und Karl Winkler (41,4).Auf die Ehrengabe der Stadt konnte nur ein Schuss abgegeben werden. Hier war ein 333-Teiler vorgegeben. Arnold Fenk kam dem mit seinem 346,5-Teiler am nächsten und sicherte sich den Preis.Den ersten Platz bei den Sachpreisen belegte mit seinem 23-Teiler Hans Pröls. Die Gewinne zwei bis sechs gingen an den CSU-Landtagsabgeordneten Harald Schwarz (24), Florian Rauch (56,5), Hildegard Ringer (60,2), Peter Lehner (61) und CSM Kevin Muhlenbeck (62,6).Selbst der letztplatzierte Teilnehmer konnte sich noch über einen frei wählbaren Preis freuen.