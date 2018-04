Freizeit Vilseck

Das war eine faustdicke Überraschung: Beim Fifa-Turnier (Konsolenspiel-Wettbewerb) der Jungen Union in Vilseck hat das Team "Spektakulär" mit den Vilsecker Zockern Christoph Kellner und Dominik Stubenvoll im Finale 3:2 gegen die Mannschaft "Saufen statt Laufen" gewonnen. Damit endete auch die Siegesserie der Mannschaft "Titelverteidiger", die schon zweimal gewonnen hatten. Letztere hatten in ihrer Gruppe trotz einer Niederlage sehr souverän gesiegt. Als sie dann gegen die Zweitplatzierten von "Spektakulär" das Halbfinale verloren, war das Erstaunen groß. Ganz leer gingen Andreas Falk und Florian Piehler am Ende jedoch nicht aus. Im kleinen Finale besiegten sie das Duo "Bumsbreit" mit Michael Schießl und Thomas Specht, sicherten sich damit 20 Euro für den dritten Platz.