Freizeit Vilseck

12.06.2017

Die Schützengesellschaft 1538 Tell veranstaltete für die Clubfreunde und die Krippenfreunde Vilseck ein Vergleichsschießen. 26 Teilnehmer fanden sich im Schützenheim ein. Krippenfreunde-Chef Wolfgang Albersdörfer (links) und der 2. Vorsitzende der Clubfreunde, Heinrich Ellenberger (vorn, Zweiter von links), betonten, dass diese Veranstaltung die freundschaftlichen Beziehungen der drei Vereine fördere. Schließlich seien sie alle in der alten Schule untergebracht. Nach einer Brotzeit und einer Einführung in die Schießkunst durch die Schießleiter Georg Pickelmann und Wolfgang Moll nahmen die Teilnehmer die zehn Meter entfernte Scheibe mit dem Luftgewehr ins Visier. Club- wie Krippenfreunde stellten dabei ihre Treffsicherheit unter Beweis. Auch zeigten sie sich beeindruckt von der modernen Technik des Schießstands. Jeder Teilnehmer gab fünf Probe- und zehn Wertungsschüsse ab. Die zehn besten Schützen eines Vereins bildeten das Gesamtergebnis. Mit einer Ringzahl von 750 siegten die Vilsecker Krippenfreunde vor den Clubfreunden (705 Ringe). Die besten Einzelschützen: Krippenfreunde: Wolfgang Moll (89 Ringe), Clubfreunde: Davide Damiano (87). Ein Beisammensein schloss sich an. Bild: smr