05.02.2018

Indien und Schlicht - wieso nicht? Dass es keine Berührungsängste gibt, zeigt sich beim Schlichter Senioren-Trara. Tolle Stimmung ist bei dieser Faschingsfete garantiert.

Schlicht. Mit einem abwechslungsreichen Programm, Stimmungsmusik und nicht zuletzt mit Kaffee, Kücheln, Schmalzgebäck sowie Bowle und herzhaften Happen sorgte der Sachausschuss Seniorenarbeit für einen tollen Faschingsnachmittag. Das phantasievoll dekorierte Pfarrheim war mit bunt maskierten und originell kostümierten Besuchern voll besetzt. Bemerkenswert ist vor allem auch, dass das rund dreistündige Spektakel nahezu ausschließlich von Akteuren aus den eigenen Reihen bestritten wurde.Das Ha-und-Ka-Musizierregiment (Hans Hufsky und Karl Stubenvoll) sorgten mit Unterhaltungs-, Schunkel- und Tanzmusik für beste Stimmung. Dies zeigt sich auch sofort beim lautstarken Mitsingen der Schlichter Faschingshymne "Trara - in Schlicht is' heut' Seniorenfasching". Der ganze Saal war voll dabei beim Bewegungslied, das die Vorturnerinnen Paula Stubenvoll und Hildegard Trummer vortrugen.Eine Begrüßung der besonderen Art - vorwiegend der prominenten Vertreter aus Klerus und Politik - nahm dann Pfarrvikar Rudi (Hruday Kumar Madanu) mit spitzen Worten in (fast) perfekter Oberpfälzer Mundart vor, begleitet von seinem "indischen Freind" Trumar (Christian Trummer). Dieser bat demonstrativ um "ein Herz für Inder", hatte aber auch für die Hauptakteure des Nachmittags einen Lohn in Form von "Inder-Schokolade" dabei. Mit ihrem Auftritt lösten die beiden Begeisterung und viel Gelächter im Saal aus.Frohsinn verbreiteten auch Studiendirektor i. R. Lothar Kittelberger und Schwester Apolonia mit ihren von Missverständnissen geprägten und schier zur Verzweiflung führenden Dialogen. Mehr Einigkeit demonstrierten da schon die Schlichter Ratschkathln (Anni Geier und Rosa Streit), die sich nicht nur in der großen Politik mit GroKo und AfD, sondern auch im eher intimen Schlichter Gemeinde- und Familienleben bestens auskannten und mit ihrer Meinung dazu nicht hinterm Berg hielten - zum höchsten Vergnügen der Besucher.Große Heiterkeit rief das Lied "Mou niat saa" der Riad'ringa Sänger (Hildegard und Christian Trummer) hervor. Das galt auch für das heitere Missverständnis um ihren Mann, der ihr gar nicht gefiel, erzählt von Paula Stubenvoll. Ausgezeichnet kam der Sketch um die verzweifelten Bemühungen einer Familie (Anni und Luca Geier, Karl Edl) an, eine Rechenaufgabe zu lösen und dabei die Lösung an praktischen Beispielen zu veranschaulichen.In den Saal verirrte sich schließlich noch ein "Weißer aus dem Morgenland" (Christian Trummer), der seine Kollegen, die Heiligen Drei Könige, samt Gold, Weihrauch und Myrrhe verloren hatte. Nach einigen Irrwegen durch die Pfarreiengemeinschaft wurde er aber vom Stern schließlich doch noch an den Ort des so bedeutsamen Ereignisses geführt, zum Schlichter Seniorenfasching. Dort zeigte er sich erstaunlich gut informiert über die Schlichter Eigenheiten und Originale - und hatte dabei die Lacher der Zuhörer auf seiner Seite.Einen mit Spannung erwarteten, aber dann doch eher in große Belustigung ausartenden Abschluss bildete eine Tombola mit tollen Preisen wie Schönheitskur, Starthilfe für ein Eigenheim und sogar einer Reise zum Mars. Auch Bürgermeister Hans-Martin Schertl ließ sich von der tollen Stimmung anstecken, bereicherte sie mit humorigen Worten und hatte auch eine finanzielle Unterstützung parat. Damit zollte er den Verantwortlichen, Mitwirkenden und Organisatoren hohen Respekt für das vielfältige Programm und die tolle Gemeinschaftsleistung.