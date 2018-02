Freizeit Vilseck

02.02.2018

Auf die Spuren böhmischer Krippenschnitzer begaben sich die Krippenfreunde Vilseck bei ihrer Fahrt nach Schirgiswalde mit Abstechern in die Tschechische Republik. Bekannteste Vertreter der dortigen Schnitzer waren Anton und Josef Wendler, die sich nach dem Krieg in Amberg niedergelassen hatten und bei den dortigen Krippenfreunden künstlerisch tätig waren.

In Schirgiswalde wurde die Vilsecker Abordnung vom Vorsitzenden der dortigen Krippenfreunde, Stefan Wollmann, empfangen. Nicht zu Unrecht wird der Ort in der südlichen Oberlausitz nahe der tschechischen Grenze als Krippenstadt bezeichnet. Eine Vielzahl von Werken nordböhmischer Tradition hat sich hier erhalten. Viele private Hauskrippen sowie die Ausstellung im Heimatmuseum wurden bewundert. In Tschechien besuchten die Vilsecker Museen in Georgenthal und Rumburg, in denen zahlreiche Krippen mit handgeschnitzten Figuren zu sehen waren.Neben den großen Kirchenkrippen in Rumburg, Nixdorf und Warnsdorf war absoluter Höhepunkt die Kirchenkrippe in Schluckenau, die schon vor 75 Jahren als eine der größten und schönsten Weihnachtskrippen galt. Auf einer Grundfläche von 16 Quadratmetern ist eine orientalische Landschaft gestaltet.