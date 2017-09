Freizeit Vilseck

28.09.2017

Auf großen Zuspruch stieß erneut der Informationsnachmittag der Stadt, den die Seniorenbeauftragten Hildegard Ringer und Roland Renner organisiert hatten. Etwa 80 ältere Menschen nahmen zum Teil mit Rollatoren und Rollstühlen an einer Stadtführung mit Nachtwächter Tschung teil. Ausgangspunkt war das Wünnenberghaus (Bild). In seiner lustigen Art führte Tschung zu einigen Punkten in der Altstadt und den Vilsauen. Anschließend traf man sich im Zehentkasten der Burg Dagestein, wo Elena Kevrekidis und Claudia Lindl von der Stadtverwaltung mit Kaffee und Kuchen aufwarteten. Bürgermeister Hans-Martin Schertl stellte mit Bildern derzeit laufende größere Baumaßnahmen, darunter den Bauhof, vor. Angetan waren die Senioren auch von der sanierten Mittelschule. Wehmütig dachten sie an ihre eigene Schulzeit und die damaligen Bedingungen zurück. Auch die neuen Kläranlage beeindruckte. Der Bürgermeister präsentierte auch Bilder von den Schäden, die starke Stürme heuer verursacht haben. Bild: zip