Freizeit Vilseck

25.10.2017

25.10.2017

Einen zunächst nebligen, dann aber strahlenden Oktobertag hatte die Kolpingsfamilie Vilseck für ihre Herbstwanderung erwischt. Am Vormittag besichtigte die Gruppe den Felsengarten Sanspareil, den die Sonne in wunderschönes Licht tauchte. Die Wanderung nach Wonsees führte durch Wald, Wiesen und Felder. Besonders interessant waren die Wacholderhänge, eine durch Schafbeweidung entstandene Kulturlandschaft. Nach einer erfrischenden Kneippkur führte der Weg hinauf zur Burg Zwernitz. Der Besuch des Morgenländischen Baus, der im 18. Jahrhundert den Festlichkeiten des Bayreuther Hofes diente, rundete den gelungenen Tag ab. Und woher rührt nun der seltsam anmutende Name Sanspareil? "C'est sans pareil!" - "Das ist ohnegleichen!", soll ein Gast des Grafen angesichts der bizarren Felsenwelt ausgerufen haben. Das fand die Wandergruppe auch.