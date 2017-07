Freizeit Vilseck

26.07.2017

9

0 26.07.2017

Am Samstag um 14.58 Uhr stand der schmucke 32-Meter-Kirwabaum in der Senkrechten, so früh wie noch nie. Dieser Rekord findet Eintrag in die Chronik der traditionsreichen Sorghofer Kirchweih, die auch heuer wieder gut besucht war. Für Unmut sorgte aber ein Diebstahl.

Sorghof. 160 Euro hatte das Kirwamoidl aus dem Losverkauf in der Tasche. Am Ende war aber das Geld verschwunden (wir berichteten). Das Kirwabaumaustanzen am Sonntagnachmittag war der Höhepunkt der drei vergnüglichen Tage. Die zehn Kirwapaare, davon einige Neueinsteiger, hatten im Vorfeld eifrig geprobt und unter Anleitung von Peter Fink Volks- und Figurentänze wie die Sternpolka, den Hoderlump und den Schlamperer einstudiert. Manuel Plößner, Alexander Irlbacher, Patrick Schaaf und Peter Fink begleiteten auf ihren Instrumenten.Als der Wecker klingelte, hielten Vanessa Brunner und Manuel Heidenreich das Blumengebinde in den Händen und wurden zum neuen Oberkirwapaar gekürt. Ein volles Bierzelt gab es auch am Montag beim Tag der Betriebe und Behörden sowie nachmittags zum Seniorentreff. Beim Preisschafkopf hatte Wolfgang Fink die Nase vorne, der das Preisgeld von 100 Euro an den veranstaltenden Jugendförderverein des SV Sorghof spendete. Der tags zuvor verloste Kirwabaum ging in den Besitz der Kirwagemeinschaft über, nachdem Celine Ostner den Gewinn zur Verfügung stellte. Sehr gut kam auch die Tanzeinlage der Buben und Mädchen aus der Sorghofer Kindertagesstätte St. Barbara am Montagnachmittag an.Ein gutes Händchen hatte der Veranstalter mit den verpflichteten Kapellen. Die Bands Ziach'o am Samstag sowie die Dagesteiner und das Original Oberpfalz Duo am Sonntag und zum Abschluss Die Ochsen sorgten für gute Stimmung. Viel zu tun gab es für die freiwilligen Helfer am Grill, Ausschank und den Verkaufsständen.