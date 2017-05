Freizeit Vilseck

31.05.2017

Zwei Tage lang war die Burg Dagestein Kulisse für ein Ritterlager, das wieder Tausende Freunde des Mittelalterlebens anlockte. 15 auswärtige Rittergruppen und historische Vereine boten zusammen mit der Vilsecker Gruppe "Ritter von der Zarg" ein Spektakel der Extraklasse. Nach einem großen Festzug durch die Stadt ging es in den Burghof. Sowohl dort, als auch auf dem Turnierplatz gab es vielfältige Darbietungen. Der Falkner Hans Weiß aus Kümmersbuch präsentierte mit seinen Wanderfalken, Adlern und Eulen eine Flugschau. Ritter hoch zu Pferd zeigten ihr Können mit der Lanze und dem Schwert. Mehrere Fußgruppen mit Lanzen und Hellebarden führten mittelalterliche Kampftechniken vor. Höhepunkt des Ritterlagers war die spektakuläre Feuershow (Bild), bei der bis zu 14 Feuerspucker auftraten. Im Hof von Dagestein konnten die Besucher das mittelalterliche Leben bestaunen. Handwerker zeigten ihr Künste und Händler boten ihre Waren feil. Für Essen und Getränke war natürlich ebenfalls gesorgt. Im Bergfried hielt König Ruprecht auf seinem Thron Hof. In diesem Jahr hatten Gruppen sogar in den Vilsauen ihre Lager aufgebaut. Zwei Reitkamele brachten sogar exotisches Flair ins Geschehen. Bild: zip