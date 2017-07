Kultur Vilseck

23.07.2017

Sorghof. Ein besonderes musikalisches Erlebnis verspricht das festliche Kirchenkonzert mit Astrid Harzbecker am Freitag, 28. Juli, um 19 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche in Sorghof zu werden. Sie singt bekannte Werke der Kirchenmusik ebenso wie Klassik und beliebte Volksweisen.

Die beliebte Sängerin und bekennende Katholikin ist mit ihren Kirchenkonzerten in evangelischen und katholischen Kirchengemeinden zu Gast. Zu hören sind am Freitag "Ich bete an die Macht der Liebe", "Alles Große lebt im Kleinen", "Wenn ich ein Glöcklein wär", "Ave Maria" von Franz Schubert, "Engel der Berge", instrumentale Interpretationen von sakralen Werken wie "Jesu meine Freude", "Schlafe mein Prinzchen", "Ave Verum" von Wolfgang Amadeus Mozart, aber auch bekannte Lieder von Astrid Harzbecker. Instrumental wird sie im Altarraum von ihrem Ehemann, dem Konzertpianisten und Organisten Hans-Jürgen Schmidt, begleitet.Ein Teil des Erlöses geht als Spende an die Pfarreiengemeinschaft Vilseck-Schlicht-Sorghof. Konzertkarten-Preise: 17 Euro Vorverkauf, 19 Euro Abendkasse. Der Eintritt für Kinder ist frei. Vorverkauf: Pfarramt Vilseck (Dienstag und Freitag 8 bis 12 Uhr), Pfarramt Schlicht (Montag bis Donnerstag 8 bis 12 Uhr), Schreibwaren Göppner, St.-Leonhard-Apotheke.