Vilseck

20.12.2017

20.12.2017

Das Publikum ist begeistert: Die Werkvolkkapelle Schlicht überzeugt bei ihrem Benefizkonzert durch ihr hohes musikalisches Niveau und die vielfaltige Liedauswahl. Aber auch bei zwei sozialen Einrichtungen herrscht große Freude.

Besonderer Hörgenuss

Ein Riesenapplaus

Song "Ich bin besonders" Sehr beeindruckt von den vielfältigen und anspruchsvollen musikalischen Beiträgen zeigte sich die Geschäftsführerin der Lebenshilfe Amberg, Katrin Panek. Sie dankte der Werkvolkkapelle und allen Mitwirkenden für die jahrzehntelange großzügige Unterstützung. Die Spende solle auch im kommenden Jahr für besondere Anschaffungen in Vorschule, Schule und Werkstätten verwendet werden. Und sie hatte noch eine besondere Überraschung dabei: Nachdem sie das auf drei Jahre angelegte Inklusions-Projekt "Gemeinsam unterwegs - das Wundernetz" vorgestellt hatte, an dem unter Federführung der Lebenshilfe auch die Volkshochschulen oder die OTH Amberg-Weiden mitwirken, bat sie Franziska Lottner auf die Bühne. Die 23-Jährige arbeitet an dem Projekt mit und textete und komponierte den Song "Ich bin besonders", der gedacht ist, Barrieren in den Köpfen abzubauen. Dieses Lied, dessen Schlusszeile lautet "Obwohl ich besonders bin, krieg' ich das genauso hin", trug sie dem ausdrucksstark vor und erntete dafür den größten Applaus des Abends. (ct)

Schlicht. Bereits zum 41. Mal veranstaltete die Kapelle in der wieder restlos gefüllten Turnhalle in Schlicht ein Benefizkonzert. Bevor Vorsitzender Harald Lukesch das Wort an Moderator Hubert Hüttner übergab, verwies er darauf, dass der Erlös wie in den 40 Jahren zuvor der Lebenshilfe in Amberg und dem Kindergarten St. Martin in Schlicht zugute kommt. Laut Lukesch wurden bei den Konzerten bisher insgesamt rund 78 000 Euro eingespielt und für gute Zwecke zur Verfügung gestellt.Unter der Stabführung von Sabine Kredler, die erstmals dirigierte, setzte die Werkvolkkapelle gleich zum Auftakt einen eindrucksvollen Akzent mit der festlichen "Generationsfanfare". Dann entführte man die Zuhörer beim konzertanten Potpourri "Besuch bei Johann Strauß" mit beschwingten Melodien in die Ballsäle und Kaffeehäuser Wiens.Bürgermeister Hans-Martin Schertl zollte der Werkvolkkapelle hohe Anerkennung. Das Ensemble veranstalte seit mehr als 40 Jahren dieses Konzert und tue damit zweifach Gutes: Zum einen biete es den Besuchern einen besonderen Hörgenuss, zum anderen unterstütze es mit dem Erlös die Arbeit mit Kindern und mit Menschen mit Behinderung. An Vorsitzenden Harald Lukesch übergab er zwei Schecks. Dass sie eine breite Palette musikalischer Stile beherrschen, bewiesen die Turmbläser, eine seit 29 Jahren bestehende Formation der Werkvolkkapelle, die unter Leitung von Andreas Kredler in einer Besetzung mit sechs jungen Bläsern auftrat. Das Ensemble erntete viel Beifall für die perfekt vorgetragenen Stücke "Edelstein Walzer", "Meet the Flintstones" und "Frühlingsrosen-Polka".Es folgte der Nachwuchs der Werkvolkkapelle, ebenfalls dirigiert von Sabine Kredler und von der Zahl der mitwirkenden Musiker her dem großen Orchester ebenbürtig. Das Jugendorchester wagte sich an Stücke wie "You raise me up", Nenas "99 Luftballons" sowie ein Queen-Medley. Durch Wiedereinsteiger und Bläser an ihrem Zweitinstrument verstärkt, überzeugten die jungen Musiker und ernteten dafür einen Riesenapplaus und Zugabe-Rufe. Mit dem Instrumentalstück "Divertimento" entließ das große Ensemble der Werkvolkkapelle seine Zuhörer in die Pause, in der die sich mit Sekt, Glühwein, Bier und Limonaden sowie Wurstsemmeln, Zwiebelkuchen und Lebkuchen stärken konnten.Anschließend präsentierte das Orchester dem Publikum mit "Young Life" ein modernes Interplay des deutschen Komponisten und Arrangeurs Manfred Schneider. Eher ruhige Volksmusikklänge brachte die Schlichter Stub'nmusik, eine seit rund 20 Jahren bestehende Gruppierung der Werkvolkkapelle, unter Leitung von Paula Stubenvoll mit Zither, Hackbrett, Gitarren und Bassflöte zu Gehör. Großer Applaus war der Lohn.Riesenbeifall erhielt auch der Schlichter Kirchenchor unter Leitung von Heinz Krob. Nach dem eher melancholischen "La Pastorella" nahmen die Sänger das Publikum mit der "Petersburger Schlittenfahrt" (Richard Eilenberg) mit auf eine flotte und sehr unterhaltsame Winterreise - virtuos begleitet durch Hedwig Trummer am Klavier. Dass es Sabine Kredler versteht, die mehr als 40 fast durchwegs jugendlichen Mitglieder ihrer Kapelle mit ihrer Auswahl von modernen und schwungvollen, aber auch anspruchsvollen Stücken zu begeistern, bewies sie einerseits mit dem Medley "Russisches Tagebuch", in dem die Weiten und die Vielfalt des Zarenreiches musikalisch zum Ausdruck kommen, mit den Hits von Andrew Lloyd Webber sowie heimatlicher Volksliedern unter dem Titel "Deutschland ist schön", bei denen das Orchester seine Vielseitigkeit bewies. Das begeisterte Publikum erklatschte sich noch einige Zugaben - bis hin zum passenden Abschluss: "Thank you for the music" von Abba.Der Erlös des Konzerts fiel auch in diesem Jahr stattlich aus. Dazu trug neben dem Eintritt und Spenden auch die Bewirtung in der Pausenhalle bei.