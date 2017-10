Kultur Vilseck

05.10.2017

"Musik ist einfach schön." Mit dieser Feststellung leitete Vorsitzender Franz-Josef Einhäupl ein Konzert der besonderen Art ein. Neben bereits renommierten Chören auch jungen Künstlern aus der Region eine Bühne zu bieten, liege dem Verein "Vilseck gibt Hoffnung" seit Jahren am Herzen, betonte er.

Großer Applaus

Zum Schluss Händel

Die Vielfalt der Darbietungen in der Ägidius-Kirche in Vilseck versetzte die Zuhörer abwechselnd in ein Gotteshaus, ein Kino und einen Konzertsaal. Der Erlös kam den Aids-Projekten von Pater Gerhard Lagleder im südafrikanischen Mandeni zugute.Der junge Lukas Schöpf aus Gressenwöhr stimmte an der Orgel mit Präludium und Fuge G von Johann Sebastian Bach auf den Nachmittag ein. Gerhard Kraus, der Leiter des Kirchenchores Sorghof, hatte sich mächtig ins Zeug gelegt und ein großartiges Programm zusammengestellt. Der Vollblutmusiker begeisterte das Publikum von Anfang an mit seinen Sängern, die in verschiedenen Zusammensetzungen auftraten. Mit der schwungvollen Eigeninterpretation "Calypso Gloria" gelang ein toller Auftakt.Harmonisch ausgewogen trugen Sissi Meidenbauer und Claudia Ruppert "Love can built a Bridge" und "The Rose" vor. Die US-amerikanische Mezzosopranistin Eleanor Nemeth Patton brillierte mit dem "Ave Maria" von Franz Schubert, bevor es im Chor mit "Hail Holy Queen" aus Sister Act richtig zur Sache ging.Zu einem absoluten Glanzstück für einen Laienchor wurde "Orinoco Flow" von Enya, dessen Vortrag dem Leiter Gerhard Kraus am Keyboard und seinem Chor großen Applaus bescherte. Mit rhythmischem Klatschen begleiteten die Zuhörer das "Chiquitita" von Abba, intoniert von Eleanor Patton. Aus ihrer neuen CD sang die mit vielen Preisen ausgezeichnete Sopranistin, unterstützt von Gerhard Kraus, die Kompositionen "Islands in the Stream", "Simple Love" und "The Scarlet Tide" von Allison Krauss.In einen Konzertsaal verwandelte sich die Kirche, als drei junge Musikerinnen vom Max-Reger-Gymnasium, Konstanze Frauendorfer, Theresa Frauendorfer und Antonia Keppler, aus ihren Geigen wohlklingende Töne hervorzauberten. Sie beeindruckten mit "Air" von Johann Sebastian Bach und "Grazioso" von Pieter van Maldere. Dazwischen zog Lukas Schöpf an der Orgel im wahrsten Sinne des Wortes alle Register seines Könnens. Mit "Andante" von Johann Georg Herzog und "Highland Cathedral" von James Wetherald bewies der 15-Jährige bereits eine große Portion Routine.Organist Gerd Baierl begleitete Eleanor Patton und den Kirchenchor bei "Laudate Dominum" von Wolfgang Amadeus Mozart. Die drei Geigerinnen und Lukas Schöpf wussten mit dem Stück "Kanon und Gigue" von Johann Pachelbel zu überzeugen. Den Schlusspunkt setzte Eleanor Patton zusammen mit allen Mitwirkenden mit "Ombra mai fu" aus der Oper "Xerxes" von Georg Friedrich Händel.