20.06.2017

Bei der Erweiterung des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr im Jahr 1938 mussten viele Bewohner ihre Heimat verlassen. Die Dörfer wurden aufgelöst und fielen nach und nach dem Beschuss durch die übenden Truppen zum Opfer. So war es auch bei der ehemaligen Ortschaft Haag, aus der Elfriede Krapf stammt. Als einstmalige Lehrerin ist sie geradezu prädestiniert, über ihre Heimat ein Buch zu verfassen. Dieses Werk übergab sie nun Bürgermeister Hans-Martin Schertl und der Kulturamtsleiterin der Stadt Vilseck, Adolfine Nitschke.

In ihrem Buch beschreibt Krapf die wichtigsten Gebäude des Ortes, vor allem die Kirche und den Friedhof, der teilweise erhalten geblieben ist und von den Nachkommen der ehemaligen Bewohner an Allerheiligen besucht wird. Sie beschreibt die Menschen von Haag und erzählt von den Familiengeschichten der Gutsherren von Blumenthal und von Grafenstein. In vielen eindrucksvollen alten Fotos sind die Landschaften, Gebäude und Menschen abgebildet. Das Buch gibt es in der Tourist-Info der Stadt zum Preis von 25 Euro.