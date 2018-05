Kultur Vilseck

Seit über 30 Jahren leitet Gerhard Kraus den Sorghofer Kirchenchor. Nun hat er neue Ideen: Dank seiner Initiative fiebert ein stimmgewaltiger Projektchor seinem ersten Auftritt entgegen und nach Pfingsten soll der Startschuss für ein weiteres Projekt fallen: Die Gründung eines Kinderchores.

Sorghof. Die Gößweinstein-Wallfahrt der Pilger aus Kaltenbrunn, Vilseck und Sorghof zu Pfingsten wird in diesem Jahr von einem besonderen musikalischen Ereignis begleitet. Die Weichen dafür stellte der Sorghofer Chorleiter Gerhard Kraus: Ein großer Projektchor, bestehend aus über 100 Sängern sowie 25 Musikern, wird beim Wallfahrtsamt am Pfingstsamstag (18 Uhr) in der Basilika die "Messe in G" von Christopher Tambling darbieten.Der nimmermüde Chorleiter hat in den vergangenen Monaten viel Herzblut in seine Idee von einem sogenannten Projektchor investiert. "Säm" Kraus ist davon überzeugt, dass es für jeden Teilnehmer ein großes Erlebnis werden wird, in der Basilika von Gößweinstein zu singen. Der Projektchor unter seiner Leitung setzt sich zusammen aus Chormitgliedern aus Vilseck, Schlicht, Freihung, Thansüß, Kürmreuth, Gebenbach, Ursulapoppenricht und Sorghof. Hinzu kamen Bekannte aus deren Umfeld sowie sangesfreudige Wallfahrer, die an diesem Wochenende in Gößweinstein verweilen. Musikalisch begleitet wird der Gesang von einem Orchester mit Streichern und Bläsern unter der Leitung von Benno Englhart. Dabei sind die Marktbläser aus Hahnbach und der Musikschule Grafenwöhr sowie die Geschwister Rosemann aus Sorghof. Abgerundet wird der Auftritt durch die Mezzo-Sopranistin Eleonor Nemeth-Patton, die das "Lascia Chio pianga" und das "Ombra mai fu" von G.F. Händel als Solistin vorträgt. Kraus beschritt bei dem Projektchor neue Wege, um die Teilnehmer möglichst zielführend auf den Auftritt vorzubereiten. So erhielt jeder Sänger eine CD für das Üben daheim, bei der die Lieder in der jeweils zum Sänger passenden Stimmlage als Tenor, Bass, Sopran oder Alt zu hören sind. Dies reduziert die Anzahl der notwendigen Proben.Nach Pfingsten - also nach dem Gößweinstein-Wallfahreramt - hat sich der Vollblutmusiker schon wieder ein neues Ziel gesetzt. Er träumt davon, Kinder und Jugendliche für den Chorgesang zu begeistern. Deshalb möchte er in der Pfarreien-Gemeinschaft Vilseck-Schlicht-Sorghof einen Kinderchor gründen. Auch einen Namen für sein Projekt hat sich Kraus schon ausgedacht: "Junge Stare Chor" soll die Gruppe heißen.Zunächst stellte sich der angehende Pensionist jedoch die Frage: "Wie komme ich an Kinder und Jugendliche, die sich für das gemeinsamen Singen begeistern lassen?" Die Antwort, die Kraus fand, war verblüffend einfach: "Frag doch einfach die Sänger, die selbst gerne singen." Im Umfeld dieser Personen - sozusagen die Taufpaten des Kinderchores - könnten am ehesten musikbegeisterte Kinder und Jugendliche gefunden werden. Der Initiator hofft aber auch, dass viele andere Eltern ihren Nachwuchs motivieren.In kleinen Schritten sollen nach den ersten Proben Auftritte, zunächst mit nur ein oder zwei Liedern, in den Pfarrkirchen folgen, damit auch die Kirchgänger in den Genuss der Kinderstimmen kommen. Ort und Datum für die erste Probe des Kinderchores werden noch bekannt gegeben. Interessenten können sich per Telefon (0170/3077300) oder E-Mail (sam.kraus@outlook.de) an den Chorleiter wenden.Ein Anliegen ist Kraus auch die Spendenaktion für den herzkranken Buben Basti aus Sulzbach-Rosenberg. "Wir werden in Gößweinstein für ihn sammeln." Er verfolgt außerdem die Idee, dass der Kinderchor für Basti singen könnte.