Kultur Vilseck

02.06.2017

3

0 02.06.2017

"Die große Erfolgsgeschichte wird auch in Zukunft weitergeschrieben." Dessen war sich Bürgermeister Hans-Martin Schertl beim Kommersabend zum 50-Jährigen des Musikvereins Vilseck sicher. Durch internationale Kontakte mit 18 Ländern habe der Verein 50 Jahre lang wertvolle Kulturarbeit für Vilseck geleistet.

Zeitreise in Bildern

611 Mitglieder

Weitere Veranstaltungen

Ehrungen 50 Jahre aktives Musizieren: Hermann Hänsch, Hans Pröls, Hans-Martin Schertl, Reinhard Wiesmeth und Stefan Wolf



40 Jahre: Markus Schertl und Robert Prechtl



25 Jahre: Isabella Rauscher und Jörg Trettenbach



20 Jahre: Anja Mayer



15 Jahre: Kevin Luber, Simone Meiler, Julia Münster, Maria Siegler und Thomas Trepl



10 Jahre: Magdalena Bauer, Simon Baumgartner und Tobias Regler (rha)

(rha) Mit festlichen Klängen untermalte das Jugendblasorchester die Feierstunde im voll besetzten Sportheimsaal. Das Stück vom guten Kameraden erklang zum Gedenken an die verstorbenen Gründer, Dirigenten, Ausbilder und Mitglieder.Wie ein roter Faden zog sich die Freude über das 50-jährige Bestehen durch die Grußworte der Redner. Landrat Richard Reisinger bezeichnete den Jubelverein als weltgewandt und zugleich heimatverbunden. Dass Zusammenhalt und Gemeinschaft das Wichtigste beim Musizieren sind, betonte der Bezirksvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes, Gerhard Engel. Grüße der Patenvereine überbrachten Helmut Stobitzer (Musikverein Freudenberg) und Harald Lukesch (Werkvolkkapelle Schlicht).Stellvertretende Vorsitzende Marina Pröls nahm die Zuhörer mit auf eine Zeitreise in die Vergangenheit, unterlegt mit einer Bildpräsentation. Sie spannte den Bogen über 50 Jahre von der Gründung der Knabenkapelle 1966 durch Adolf Kaiser über die unzähligen Auftritte bei Veranstaltungen, Konzertreisen und Wertungsspielen bis zur Einweihung der Musikantenburg, dem neuen Domizil des Vereins. "Dies alles ist im Detail in der Festschrift nachzulesen, die von Florian Schertl zusammengestellt wurde", merkte sie an. Wie die Faust aufs Auge passte, vom Jugendblasorchester intoniert, die Polka des Schweizer Komponisten Very Rickenbacher: "Ein halbes Jahrhundert."Vorsitzender Robert Prechtl bezeichnete die Musiker als das Herzstück des Vereins. Derzeit seien 168 Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer aktiv. "Als Bausteine der Ausbildung gelten die musikalische Früherziehung, der Blockflötenunterricht, die Bläserklasse in Kooperation mit Grund- und Mittelschule Vilseck sowie das Nachwuchsorchester", stellte er fest. Seit 40 Jahren seien auch die Dagesteiner Musikanten aus dem Verein nicht mehr wegzudenken, führte Prechtl aus. Eine weitere Formation, die Brass-Band mit Benni Jung, gegründet 2014, komplettiere das musikalische Gefüge.Einige von den derzeit 611 Mitgliedern ehrte der Vorsitzende für langjährige Zugehörigkeit. Besonderer Dank galt den Dirigenten Manfred Wolf (Großes Orchester) und Florian Schertl (Nachwuchsorchester). Sie erhielten Geschenken.Aufgrund seiner 30-jährigen Dirigententätigkeit ernannte Prechtl einen Musiker der ersten Stunde, nämlich Hermann Hänsch, für seine Verdienste um die Blasmusik in Vilseck zum Ehrendirigenten. Ehefrau Angela erhielt einen Blumengruß als Wertschätzung für ihre tatkräftige Loyalität. Hans-Martin Schertl, der dem Verein seit 1966 angehört, wurde die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Seit 1983 wechselweise erster und zweiter Schriftführer, habe er trotz seiner knapp bemessenen Freizeit als Bürgermeister nahezu keinen Auftritt versäumt und sei ebenfalls immer von seiner Gattin Gerlinde unterstützt worden, lobte der Vorsitzende."Das Feiern geht weiter", kündigte Prechtl an und wies auf die Vilsklangmeile mit Serenade am Sonntag, 2. Juli, sowie auf das Brunnenfest von Freitag bis Sonntag, 4. bis 6. August, hin, mit denen die 50-Jahr-Feier des Musikvereins Vilseck seine Fortsetzung findet.