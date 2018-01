Kultur Vilseck

16.01.2018

Die Stadt Vilseck veranstaltet vom 29. Juni - 22. Juli die ersten Burgfestspiele Vilseck im Innenhof der Burg Dagestein. Am Freitag, 29. Juni (20 Uhr), gibt es die Uraufführung des Stücks "Lola Montez - Die falsche Spanierin. Ein bayerische Staatskomödie" von Bernhard Setzwein. Regie führt der Regisseur und Schauspieler Christian Höllerer

Das Stück ist eine Verfolgungsgeschichte und Verwechslungskomödie, unterhaltsam und dennoch mit hohem Anspruch. Es handelt von großer Landesgeschichte, gepaart mit amourösen Einlagen und Elementen des Volkstheaters, dessen Thematik von überregionaler Bedeutung ist. Lola Montez und der Vilsecker Stadttürmersohn Elias Peißner sind in die Geschichte eingegangen. Lolas skandalöse Auftritte als spanische Tänzerin, ihre Liaison mit König Ludwig I. und dem Studenten Elias Peißner, ihre Flucht aus München und nicht zuletzt ihr mutmaßlicher Aufenthalt in Vilseck bieten genug Stoff für einen großen Theaterabend.Gesucht werden: Schauspieler, Musiker, Komparsen, Maskenbildner, Bühnenbildner und Mitwirkende für das Regie- und Organisationsteam. Das Informationstreffen mit Casting findet am Samstag, 27. Januar (10 Uhr), im Kulturkasten in der Burg Dagestein in Vilseck statt.___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0 und www.nt-ticket.de