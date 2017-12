Kultur Vilseck

Auf ihrer Europatournee machen die Maxim Kowalew Don Kosaken Station in Vilseck: Am Montag, 1. Januar, geben sie dort um 17 Uhr ein festliches Neujahrskonzert in der Pfarrkirche St. Ägidius (Klostergasse). Der Chor präsentiert russisch-orthodoxe Kirchengesänge, ukrainische und deutsche Adventslieder sowie einige Volksweisen und Balladen. Anknüpfend an die Tradition der großen alten Kosaken-Chöre zeichnet sich das Ensemble durch seine Disziplin aus, die es dem musikalischen Gesamtleiter Maxim Kowalew zu verdanken hat - singend zu beten und betend zu singen.

Karten gibt es im Vorverkauf in Vilseck beim katholischen Pfarramt (09662/225), bei Schreibwaren Göppner (09662/7910), bei der Tourist-Info (09662/99 16) und beim katholischen Pfarramt Schlicht (09662/218). Erhältlich sind Tickets auch hier: Sulzbach-Rosenberg: Tourismusbüro (09661/51 01 10) und Buchhandlungen Volkert und Dorner; Hirschau: Reisebüro am Markt; Auerbach: Schreibwaren Kleefeldt oder im Internet. Im Vorverkauf kosten die Karten 19, an der Tageskasse (Einlass 16 Uhr) 22 Euro.