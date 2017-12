Ramona Fink Gospel Group in der Ägidienkirche

03.12.2017

Sie das Aushängeschild für religiöse Musik mit Herz und Seele: Ramona Fink ist mit ihrer Gospel Group (Michael Deiml, Andrea Bibel und Toby Mayerl) am Freitag, 8. Dezember, um 20 Uhr zu Gast in der Ägidienkirche in Vilseck. Zum Programm gehören neben traditionellen Gospels und Spirituals auch zeitgenössische Kompositionen von Whitney Houston bis Carole King. Beim Bundeswettbewerb "25. Deutscher Rock- und Pop Preis" erhielt die Gruppe 2007 die Auszeichnung "Beste Gospelgruppe Deutschlands". Karten (zehn Euro) gibt es vorab im Internet (www.nt-ticket.de) Bild: exb