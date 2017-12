Kultur Vilseck

01.12.2017

5

0 01.12.2017

Musik mit Herz und Seele steht auf dem Programm, wenn Gospelsängerin Ramona Fink die Bühne betritt. Das wird am Freitag, 8. Dezember , um 20 Uhr in der Sankt-Ägidius-Kirche in Vilseck der Fall sein. Zu sehen ist sie am Dienstag, 26. Dezember , um 15 Uhr auch im Andreas-Hügel-Haus in Amberg. Natürlich hat Ramona Fink nur seelisch Gleichgesinnte um sich geschart, und so besteht ihre Gospel- Group aus erfahrenen Soul-Musikern, die seit vielen Jahren auf den Bühnen dieser Welt das Wort Gottes musikalisch verbreiten. Karten für die Konzerte der "Ramona Fink Gospel Group" gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie im Internet auf www.nt-ticket.de. Bild: exb