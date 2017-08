Kultur Vilseck

07.08.2017

Über 60 Musiker zeigten beim 11. Sommer-Musikfest der Werkvolkkapelle Schlicht ihr Können und boten vor vielen Besuchern ein ganz besonderes Programm an. Erstmals hatte man sich im Schulhof versammelt, was bei Traumwetter genau die richtige Wahl war.

Schlicht. Vorsitzender Harald Lukesch übernahm die Anmoderationen der Stücke. Die Kinder der musikalischen Früherziehung 1 und 2 konnten wegen des krankheitsbedingten Ausfalls der Ausbilderin Sieglinde Geier nicht teilnehmen.Die Blockflötenschüler, von den Anfängern bis zu den Fortgeschrittenen, spielten mit Ausbilderin Regina Meiler "Hänsel und Gretel" und "Tom Dooley" und bekamen viel Applaus. Dann griffen die Nachwuchsmusiker und Ausbilder zu den Instrumenten. Das Querflöten-Septett trug gekonnt "Girl on Fire" vor, den Titelsong der Fernsehsendung Bachelorette 2017. Die neun Klarinetten-Schülerinnen brachten "Swing Low" zu Gehör. Das Saxofon-Duo entlockte seinen Instrumenten "What a wonderful world". Auf die Holz- folgten die Blechbläser, etwa ein Trompeter-Duo mit "Amazing Grace" und ein Horn-Solist mit "Bruder Jacob". Mit Tenorhorn und Bariton war "Die Bergsteiger" zu hören. Als Solo für Posaune und Tuba wurden die britische Nationalhymne und das amerikanische Volkslied "American Patrol" zu hören. Das Schlagzeugsolo Drum-Solo-Nr. 3 sorgte für gute Stimmung bei den Besuchern.Sowohl die Ausbilder als auch die Eltern und Großeltern waren stolz auf die gezeigten Leistungen. Unter den Interpreten waren Nachwuchsmusiker, die erst seit vergangenem Oktober in Ausbildung sind. Lampenfieber war kaum einem Musiker anmerken. Mit großem Applaus belohnte das Publikum die tollen Leistungen. Für alle Akteure gab es nach ihrem Auftritt ein Eis. Nach dem Vorspielen war für die Kinder viel geboten: Schminken, Instrumente-Basteln, Malen oder Rätseln. Für Unterhaltung sorgte anschließend das Jugendorchester der Werkvolkkapelle Schlicht mit über 30 Musikern unter Leitung von Sabine Kredler. Neben den moderneren Stücken "Pirates of caribbean", "I feel good", "Smoke on the water", "Jump", "Forget you" und "Narcotic" gab es auch das etwas ruhigere "Halleluja" zu hören. Besonders beliebt sind bei den Musikern auch die Märsche und Polkas. Diese kamen bei den Zuhörern, die kräftig mitklatschten, ebenfalls sehr gut an.Mit dem Abschlussstück "Final Countdown" wollten sich die Musiker eigentlich in die Sommerpause verabschieden, jedoch forderten die Zuschauer Zugaben. Nach dem gut zweistündigen Programm waren die Musiker schweißgebadet. Musiker und Zuhörer konnten sich mit Kuchen und Getränken stärken. Für die Eltern und Kinder hatte der Verein eine Infowand aufgestellt, bei der der Verein mit seinen Gruppierungen und Aktionen vorgestellt wurden.