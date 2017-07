Sorghofer Kirwa so alt wie der luftgekühlte Eicher-Diesel

Kultur Vilseck

Sorghof. Die Sorghofer Herz-Jesu-Kirche wurde laut Ortschronik am 19. August 1951 geweiht. Doch bereits nach Kriegsende gab es in der neu entstandenen Siedlung die Kirchweih am vierten Wochenende im Juli - angelehnt an die Magdalenenkirwa der damaligen Ortschaft Altneuhaus. Diese teils schon in Vergessenheit geratene Brücke zur alten Heimat wurde beibehalten und ist längst Tradition. Die Kirwa von Samstag, 22., bis Montag, 24. Juli, wird vom SV Sorghof ausgerichtet. Beginn ist am Samstag um 14 Uhr mit dem Baumaufstellen am Dorfplatz. Unter Regie des Kirwavereins wird das Prachtstück mit Muskelkraft in die Senkrechte gehievt. Um 19.45 Uhr folgen Bieranstich und der Kirwaabend mit der Band Ziach' o. Der Sonntag startet mit dem Kirchenzug um 9.15 Uhr und dem Gottesdienst. Danach geht es weiter beim Frühschoppen mit den Dagesteinern und dem Mittagessen. Um 16 Uhr werden zehn Paare den Baum am Dorfplatz austanzen und dabei das Oberkirwapaar 2017 ermitteln. Hinterher ist Festbetrieb mit dem Original Oberpfalz Duo sowie Baumverlosung mit Sachpreisen gegen 21 Uhr. Zur Noukirwa am Montag sind besonders Betriebe und Behörden zum Mittagstisch eingeladen. Um 14 Uhr gibt es einen Preisschafkopf (1. Preis 100 Euro, Sachpreise) sowie um 15 Uhr eine Tanzeinlage der Mädchen und Buben des Sorghofer Kindergartens. Ab 19 Uhr werden "Die Ochsen" das Stimmungsbarometer nach oben treiben. Die zehn Kirwapaare mit Tanzlehrer Peter Fink freuen sich auf drei zünftige Tage. Zum Gruppenbild erschienen sie mit einem Eicher-Oldtimer-Traktor, der fast genau so alt ist wie die Sorghofer Kirchweih: über 60 Jahre. Das Modell EKL 15-II war kompakt und robust, mit lüftgekühltem Einzylinder-Dieselmotor und Direkteinspritzung und 16 PS Leistung. Das Vehikel gehört Andreas Schertl aus Gressenwöhr, der sein Schmuckstück zur Verfügung stellte. Bild: er