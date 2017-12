Kultur Vilseck

11.12.2017

11.12.2017

"Die Musiker tun mir schon leid bei dieser Kälte", meint eine Besucherin. Doch die Gruppe Burst erwärmt nach dem Motto "Soulful Christmas" nicht nur sich selber, sondern auch die Herzen der vielen Besucher. Bürgermeister Hans-Martin Schertl eröffnet mit Nachtwächter Tschung und seinen amerikanischen Strykerfreunden den fünften Weihnachtsmarkt auf Burg Dagestein.

Bereits tags zuvor hat die Ramona Fink Gospel Group mit einem gut besuchten Konzert in der Pfarrkirche St. Ägidius zum Auftakt des Weihnachtsmarktes alle Register ihres Könnens gezogen. Am frühen Samstagabend bewegte sich ein Laternenzug zum Burghof. Die Kita-Kinder von St. Josef begrüßten den Nikolaus mit Liedern und freuten sich über dessen Gaben. Adventliche Klänge intonierten Bläser des Musikvereins. Im malerischen Ambiente des Burghofs herrschte reges Treiben. Zahlreiche Kunsthandwerker, Hobbykünstler, Gruppen, Vereine und Verbände boten selbst gemachte Kostbarkeiten und Köstlichkeiten an. Bei Märchenlesungen und einem Bücherflohmarkt genossen die Kleinen die wohlige Wärme des Zehentkastens. Die Großen aber schätzten nach einem Bummel auch das kulinarische Angebot. Von Kinderpunsch bis Glühsecco, von Eintopf bis Bratwurst an süßer Waffel und vielem anderen mehr, war für jeden Geschmack etwas dabei.Kräftiges Gestöber verwandelte die Besucher am Sonntag selbst in wahre Schneemänner. Dennoch ließ sich kaum jemand vom Besuch abhalten. Geschnitztes, Gestricktes, Gebasteltes, Getöpfertes und Gebackenes fand rasch Abnehmer, so dass Anbieter und Käufer mehr als zufrieden waren. Weisenklänge des Nachwuchsorchesters, der Schlichter Turmbläser und der Brass-Band des Musikvereins stimmten auf das schönste Fest des Jahres ein. Das Christkind verteilte zum Schluss kleine Aufmerksamkeiten. Unterstützt wurde es von Engelchen, die wie Schneeflöckchen in ihren Weißröckchen daherschwebten. Nachtwächter Tschung verabschiedete die Besucher mit seinem Neujahrsspruch.