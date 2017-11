Kultur Vilseck

01.11.2017

41

0 01.11.201741

Vor 22 Jahren hat sie den eingeschlafenen Heimat- und Kulturverein aus seinem Dornröschenschlaf erweckt und mit neuem Leben erfüllt. Seither leitete sie ihn mit großem Idealismus und Ideenreichtum. Nun legte Elisabeth Hammer den Vorsitz in jüngere Hände.

Vorstand Vorsitzende: Barbara Schneider Stellvertreterin: Claudia Lindl



Schriftführer: Dominik Gruber



Kassenverwalterin: Anja Schertl



Beiräte: Christoph Hann (Jugendvertreter), Iris Rittner, Agnes Rauscher und Conni Ruppert



Kassenprüfer: Thorsten Grädler (rha)

Mit Stolz blickte Hammer in der Generalversammlung auf zwei bewegte Jahrzehnte zurück. Sie erinnerte an die Anfänge mit Gründung einer Garde und an die feudalen Prunksitzungen. Auf ihre Initiative hin habe Nachtwächter Tschung mit seinen Stadtführungen begonnen. Auch habe sie im Stadtrat Denkanstöße gegeben zur Errichtung des Türmermuseums sowie zum Ausbau von Bergfried und Zehentkasten, berichtete sie.Mit Freude denke sie auch an die Marterlwege, an die vielen Truppenübungsplatz-Fahrten, Felsenkeller-Erkundungen und Trachtentreffen zurück. Ihr Dank galt Ludwig Walter für die Unterstützung bei der Erstellung des Marterlbuches und die Überlassung des Verkaufserlöses der Haager Chronik, aber auch dem Küchenstudio Seegerer für die Spende einer Küchenzeile für die neuen Vereinsräume im alten Schulhaus. Den Helfern im Vorstand und ihren Trachtenfrauen dankte sie für die gute Zusammenarbeit.In ihrer Laudatio zählte Schriftführerin Barbara Schneider weitere Veranstaltungen auf, die dank exzellenter Planung und Durchführung der Vorsitzenden feste Bestandteile des Vereinskalenders geworden sind, wie Burgkonzerte, Wirtshausmusikanten, Mundartabende und die Einstimmung "Auf Weihnachtn zou". "Elisabeth Hammer ist nie müde geworden, sich für Brauchtum und Kultur einzusetzen", betonte Schneider. Man denke nur an die Gründung der Trachtengruppe und die damit verbundene Anschaffung von Oberpfälzer Festtags-Gewand und Riegelhauben. So habe man 2016 auch am Oktoberfestzug in München teilgenommen und die neue Standarte mitgeführt. Schneider bedauerte, dass sich Hammer nicht mehr zur Wahl stellt, bat sie jedoch um weitere Unterstützung durch Rat und Tat. Unter großem Beifall überreichte sie der scheidenden Vorsitzenden einen Blumenstrauß und zwei Eintrittskarten für die Vorstellung der Gebrüder Well im Zehentkasten. "Ich freue mich, wenn der HKV nun mit frischen, neuen Ideen erfüllt wird", sagte Hammer abschließend.Bürgermeister Hans-Martin Schertl dankte dem alten Vorstand für sein unermüdliches Wirken. "Barbara Schneider tritt nun in die großen Fußstapfen ihrer Vorgängerin", sagte er. "Die Kultur-Liese, die längst ein Markenzeichen für Vilseck ist, erwarb sich bleibende Verdienste und machte den Namen der Stadt durch ihre vielfältigen Aktivitäten in der ganzen Oberpfalz und darüber hinaus bekannt", so Schertl.