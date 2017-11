Kultur Vilseck

19.11.2017

Dem Konflikt zwischen Maria Stuart und Elisabeth I. ist es zu verdanken, dass es die bayerischen Well-Brüder überhaupt gibt. Sonst würde der Clan der "MacWell" wohl immer noch in Schottland sitzen. Am Freitagabend begeistern sie im ausverkauften Kirwastodl von Burg Dagestein in Vilseck

Bitterböse Texte

Langer Applaus

Der "Brexit" des 16. Jahrhunderts hat eindeutig etwas Gutes. Partout wollen die Adeligen vom Stamm der MacWell nicht protestantisch werden und verlassen deshalb die Insel. Bis ein großer Teil von ihnen im südlichen Bayern aufschlägt und dort heimisch wird. Einen Teil ihrer Tradition haben sich die Well-Brüder aber erhalten und legen nicht nur einen perfekten "Highland"-Tanz hin, sondern zeigen auch, wie das Spiel mit dem Dudelsack funktioniert. Allein der schottische Kilt fehlt noch. Soviel also zur Historie. Denn die drei "Well-Brüder aus'm Biermoos" - Stofferl, Michael und Karl - nehmen meistens die Gegenwart aufs Korn. So wundert es auch nicht, dass sie in ihr erstes Lied des Abends auch regionale Eigenheiten aufnehmen - von der Parkplatzproblematik in Amberg über den Neubau des Bauhofs in Vilseck und die anstehenden Lola-Montez-Festspiele bis hin zum Nachtwächter "Tschung".Das Musizieren gepaart mit teils bitterbösen und doch so realistischen Texten ist das Metier der Well-Brüder. Gemeinsam knüpfen sie an die Tradition der "Biermösl Blosn" an: Auf die Schippe genommen werden unter anderem der Bayerische Ministerpräsident Seehofer, dessen Kronprinz Söder und auch das bayerische Bildungssystem bekommt sein Fett weg. So wird intensiv auf Lateinisch gerappt zum Lied "Scola Bavaria": "Gymnasium bavarium chaoticum, motherfactum G 8 destroiandum, quod erat demonstrandum!" - dazu braucht es kein Latinum, um das zu verstehen.Im Seehofer-Söder-Lied kommt eindrucksvoll die Botschaft rüber, warum man eben keinen Franken trauen sollte, außerdem stellen die Künstler fest: "Es geht allemal noch blöder - Strauß, Stoiber, Seehofer, Söder". Ein Höhepunkt des Abends ist freilich auch die Metamorphose von Stofferl Well zum Gangster-Landwirt "40 Cent", der mit Wollmütze und dazugehörenden Schlabber-Lederhose für einen gerechten Milchpreis rappt und dabei auch das Publikum mitsingen lässt - "40 Cent - oder der Aldi brennt!".Sie singen in ihren Protestsongs gegen die Landschaftszerstörung und den Naturfrevel in Bayern an, verteilen ihre Nadelstiche gegen die "Zuchtperlen der Volksmusik" wie Andreas Gabalier, besingen das bayerische "Paradies" und die mecklenburg-vorpommer'sche "Hölle" und bringen eine logische Erklärung dafür, warum die Drehleier die Vorläuferin vom Kreisverkehr ist. Gepriesen werden von den Brüdern - immer mit der nötigen Ironie - auch die heimische Feuerwehr und die Erforschungen des "Kreisheimatpflegers Drexler Toni", ohne den wohl viele Epochen der Geschichte Bayerns nur weiße Flecken wären.So gelingt es ihnen auch, "70 Jahre bayerischer Weltgeschichte" in ein Lied zu packen, das dann künftig im "Seehofer-Walhall", also im Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg, zu hören sein wird - garniert mit den Trachtenanzügen Stoibers und dem Masskrug, aus dem Strauß die letzten Liter Bier vor seinem Tod getrunken hat.Und den ganzen Abend lang macht das Trio deutlich, dass es Mitglied der wohl musikalischsten Großfamilie Bayern ist: Die Bühne ist nicht nur vollgestellt mit unzähligen Instrumenten, nein, sie werden auch im zum Teil fliegenden Wechsel gespielt - vom Schifferklavier über Gitarre und Blechinstrumenten bis zur Harfe und zum Dudelsack. Nicht fehlen darf natürlich der Einsatz der Alphörner. Langer Applaus des Publikums für einen vergnüglichen Abend.

