27.12.2017

27.12.2017

Schlicht. Die Bühne ihres überaus gut besuchten vorweihnachtlichen Benefizkonzerts nutzte die Werkvolkkapelle Schlicht, dem langjährigen Dirigenten Heiner Kohl eine besondere Ehre angedeihen zu lassen. Die Veranstaltung bildete den geeigneten Rahmen allein schon deshalb, weil nicht zuletzt Kohl das Konzert zu einem Publikumsmagneten gemacht und auf das Niveau gehoben hat, das heute weithin Beachtung und Zuspruch findet.

"In 50-jähriger Musikertätigkeit in der Kapelle, davon 30 Jahre als musikalischer Leiter und Dirigent, hat Heiner Kohl Hervorragendes geleistet", würdigte Vorsitzender Harald Lukesch den Mann, der sich heuer in den musikalischen Ruhestand verabschiedet hat. Lukesch verhehlte nicht, dass Kohl und sein Engagement dem Orchester sehr fehlen.Seine Verdienste seien so überragend, dass der Vorstand einstimmig beschlossen habe, ihn zum Ehrendirigenten der Werkvolkkapelle Schlicht zu ernennen - eine Auszeichnung, die vor ihm nur Hans Hufsky zuteil geworden sei. Diese besondere Würdigung wurde von den Konzertbesuchern mit langanhaltendem Beifall quittiert.Zusammen mit Dirigentin Sabine Kredler und 2. Vorsitzender Anja Bauer gratulierte Lukesch dem hochgeschätzten früheren Dirigenten und überreichte zur Erinnerung ein aktuelles Bild der Kapelle und ein Geschenk sowie an Ehefrau Irmi Kohl einen Blumenstrauß. Heiner Kohl dankte bewegt für die Auszeichnung und zollte seiner Nachfolgerin Sabine Kredler Anerkennung für die bestandene Feuertaufe.