Zum Jubiläum im Sternmarsch zur Burg Dagestein

Kultur Vilseck

01.08.2017

17

0 01.08.201717

(rha Der Musikverein startet zu seinem 50-jährigen Bestehen nochmal richtig durch. Am Wochenende wird es beim Brunnenfest zünftig zugehen. Das Vorglühen beginnt bereits am Freitag, 4. August, um 18 Uhr mit einem Sternmarsch zur Burg Dagestein. Neben dem Jubelverein Vilseck machen sich die drei Patenkapellen von verschiedenen Standorten aus auf den Weg. Die Werkvolkkapelle Schlicht startet um 18 Uhr an der Leonhard-Apotheke. Um 18.10 Uhr setzt sich der Musikverein Freudenberg von der Grabenstraße (Metzgerei Eschenwecker) aus in Bewegung, über Vorstadt und Marktplatz. Die Blasmusik Gebenbach beginnt um 18.20 Uhr am Axtheider Schlößl, kommt über die Froschau, umrundet den Brunnen am Marktplatz und marschiert über die Schlossgasse zur Burg. Das Jugendblasorchester Vilseck macht sich um 18.30 Uhr von der Bahnhofstraße (Feuerwehrhaus) auf den Weg. Im Schlosshof spielt jede Kapelle zwei Stücke und leitet über zum gemütlichen Beisammensein mit Essen und Trinken. Für Unterhaltung garantieren die Musiker der Phil Seccer Band. Bild: rha