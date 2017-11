Politik Vilseck

23.11.2017

23.11.2017

In den Vilsecker Untergrund gegangen ist der Stadtrat, zwar nur visuell, aber immerhin: Er beschäftigt sich mit Abwasserkanälen. Ziemlich unattraktiv für die Zuhörer, denn "das liegt halt nicht im Blickfeld", sagt Bürgermeister Hans-Martin Schertl.

Neue Straßen für Vilseck Rund 160 Straßen, Wege und Plätze verzeichnet das Straßenverzeichnis der Stadt Vilseck, künftig wird es zwei Straßennamen mehr geben: Hohe Straße und Sonnenleite. Die beiden werden zu finden sein im Baugebiet Weidenstock wo 60 Bauparzellen entstehen. Für die neu zu bauende Hauptverbindungsstraße, die bis nach Schlicht weitergeführt wird, bleibt der bisherige Name Weidenstock bestehen. Die innen im Baugebiet liegende Straße soll Sonnenleite heißen, darauf hat sich der Stadtrat verständigt.



Bei der letzten Prüfung durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband wurde angeregt, die Ausbaubeitragssatzung der Stadt Vilseck der neuen Rechtsprechung anzupassen. Bisher wurde nach Ausbaumaßnahmen für Flächen, die gewerblich genutzt wurden, bereits der so genannte "Gewerbe Zuschlag" dann verlangt, wenn die Nutzung "zu mehr als einem Drittel" gewerblich war.



Künftig wird dieser Gewerbezuschlag erst erhoben, wenn "die Fläche überwiegend gewerblich genutzt wird" heißt es in der neuen Satzung. Somit werden künftig Gewerbebetriebe erst mit einem Zuschlag belastet, wenn die Fläche zu mehr als 50 Prozent gewerblich genutzt wird. Das sei eine Verbesserung für die Vilsecker Gewerbebetriebe, wenn deren Flächen für die Berechnung eines Ausbaubeitrages herangezogen werden müssen, bekundete Bürgermeister Schertl. (e)

Dies tat er zusammen mit dem in Sachen Abwasserbeseitigung planenden Ingenieurbüro UTA aus Amberg, das mit Dipl.-Ing. (FH) Rainer Rubenbauer vertreten war. Schertl wies darauf hin, dass die Stadt in den vergangenen Jahren immer wieder Kanäle saniert habe, um schadhafte Stellen ausbessern zu können. Jedes Jahr, so habe der Stadtrat einst festgelegt, solle ein Teilbereich des Kanalnetzes im Stadtgebiet gefilmt werden, um dann die erforderlichen Sanierungen vornehmen zu können. Im vergangenen Jahr war Sorghof an der Reihe. Rubenbauer stellte die Arbeiten vor. Es wurde eine Kanallänge von rund sieben Kilometer untersucht, insgesamt sind die Gesamtkosten mit 163 604,18 Euro veranschlagt. Fortschritte macht der Neubau des Bauhofes, nun hatte der Stadtrat die Weichen gestellt für die weitere Vorgehensweise, diesmal ging es um die Gestaltung der Außenanlagen und die Überlegung die Fahrbereiche entweder zu asphaltieren oder zu pflastern. Das war bereits ein Thema in der gemeinsamen Klausurtagung, dabei hat sich die Mehrheit des Stadtrates für die Pflasterung der Außenanlagen ausgesprochen. Weiter wurde dabei angeregt, das Regenwasser zu nutzen und eine größere Zisterne einzubauen. Eine solche mit einem Fassungsvermögen von etwa 45 Kubikmeter dürfte, so sagte der Bürgermeister, mit rund 50 000 Euro Anschaffungskosten zu veranschlagen sein.Mit dem Einbau einer Zisterne soll auch der ökologische Aspekt Berücksichtigung finden. Das Wasser könne im Sommer zum Gießen der Blumen, im Winter vor allem für das Waschen der Fahrzeuge mit benutzt werden. Im Bereich der Parkplätze der Mitarbeiter wurde ein Rasengitterpflaster favorisiert. Alle vier Jahre hat der Stadtrat über neue Gebühren in der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung zu entscheiden. Zum 1. Januar sind die neuen Gebühren für die Entwässerungssatzung der Stadt, genau gesagt für die Schmutzwasserentsorgung und Niederschlagswasserentsorgung festzulegen. Das Gremium votierte einstimmig dafür. Bisher betrug die Schmutzwassergebühr 2,49 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser und die Gebühr für die Einleitung von Niederschlagswasser war mit 0,33 Euro pro Quadratmeter einleitende Fläche festgelegt. Der Stadtrat hatte zur Entscheidungsfindung und Neuberechnung das Büro Schneider/Zajontz herangezogen. Anhand der in den vergangenen vier Jahren angefallenen Kosten sowie unter Einbeziehung der Sanierungsmaßnahmen an den Kanälen berechnete das Büro neue Sätze.