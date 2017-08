Am Anger ist es dank Asphaltierung künftig staubfrei

Politik Vilseck

Die Stadt Vilseck hat innerhalb der alljährlichen Straßensanierungen die Firma Braun aus Rothenstadt beauftragt, eine Asphaltdeckschicht auf die Straße Am Anger in Schlicht aufzuziehen. Die Kosten belaufen sich auf rund 40 000 Euro. Bürgermeister Hans-Martin Schertl (Mitte) und Bauamtsleiter Stefan Ertl (links) besuchten nach Fertigstellung der Asphaltierungsarbeiten die Baustelle und zeigten sich angetan vom Ergebnis. Das Gebiet Am Anger sei dadurch wesentlich aufgewertet worden. Durch die Asphaltierung spare man sich außerdem die jährlichen Ausbesserungen durch den städtischen Bauhof, merkte der Bürgermeister erfreut an. Bild: zip