Politik Vilseck

21.11.2017

2

0 21.11.2017

Damit kann in Deutschland wohl keine andere Stadt aufwarten: 69 Nationalitäten bei 5982 Einwohnern. Dieses statistische Bonmot stand unter anderem am Anfang der Bürgerversammlung in Vilseck.

Abschluss noch heuer

Platz für Rettungswache

Sie war gut besucht, und Bürgermeister Hans-Martin Schertl hatte eingangs noch ein paar bezeichnende Zahlen parat. Bisher gab es heuer 43 Geburten und 71 Sterbefälle, bis Jahresende werden 36 Paare standesamtlich getraut worden sein. Von den hauptsächlich durch den Truppenübungsplatz bedingten 826 gemeldeten Personen mit einem ausländischen Pass sind 299 US-Amerikaner, 115 Frauen, Männer und Kinder gelten als Flüchtlinge.Kommunale Selbstverwaltung, so Schertl, fuße existenziell auf einem öffentlichen Haushalt, der heuer ein Gesamtvolumen von 20,5 Millionen Euro umfasst. Der aktuelle Etat kommen ohne Kreditaufnahme aus, obwohl der Stadtrat vorsichtshalber eine Neuverschuldung von bis zu einer Millionen Euro vorgesehen habe. Dieses Geld wird wegen einer guten Einnahmesituation jedoch nicht benötigt. Die Pro-Kopf-Verschuldung betrage derzeit 567 Euro.Insgesamt verfügt die Stadt heuer über einen Vermögenshaushalt von 2,6 Millionen Euro, das entspricht den kommunalen Investitionen. Das größte Projekt ist der neue Bauhof. Kürzlich wurde Richtfest gefeiert, im Herbst 2018 soll er den Betrieb aufnehmen. Die Renaturierung der Vils-auen im Stadtgebiet gehört gleichfalls zu den großen Projekten der öffentlichen Hand, wobei mit 900 000 Euro das Wasserwirtschaftsamt den deutlich größeren Brocken trägt, die Stadt ist mit 180 000 Euro dabei.Momentan fehle noch eine öffentliche Toilettenanlage, die der Stadtrat bereits vor einiger Zeit beschlossen habe. Derzeit gehe es um die Standortsuche. Der Bürgermeister kündigte an, dass der Umbau und die Generalsanierung der Vilsecker Mittelschule absehbar vor dem Abschluss stünden. Zwölf Millionen Euro seien dann in diese Einrichtung geflossen. Das solle natürlich mit einem Schulfest gefeiert werden. An Tiefbau-Baustellen in der Stadt, so Schertl, habe heuer auch kein Mangel geherrscht. Ein untrügliches Zeichen, dass der Breitbandausbau voranschreite. 900 000 Euro kostet das, 80 Prozent trägt der Freistaat. Noch heuer soll diese Projekt abgeschlossen werden. Auch die ländlichen Stadtteile kämen nicht zu kurz, betonte der Bürgermeister. So werde in Altmannsberg der Dorfplatz ausgebaut, die Kosten seien auf 147 000 Euro veranschlagt, zugesagt sei eine Förderung in Höhe von 48 000 Euro.Auch in die Abwasserentsorgung sei in den beiden zurückliegenden Jahren kräftig investiert worden. 710 000 Euro habe die neue Steuerungs- und Prozessleittechnik gekostet, mehrere Kanaluntersuchungen 85 000 Euro. Auf rund 75 000 Euro summieren sich laut Bürgermeister die Investitionen in das Freibad, seit heuer gebe es dort auch einen freien Wlan-Zugang. Im Sommer sei zudem ein neues Bushäuschen in der Dorfmitte von Ebersbach für 12 600 Euro aufgestellt worden, 25 000 Euro habe die Umgestaltung des dortigen Spielplatzes gekostet.Als weiteres großes Thema schnitt Schertl den Brandschutz an. Inzwischen sei vorgeschrieben, bei jeder Veränderung an einem öffentlichen Gebäude ein Brandschutzgutachten erstellen zu lassen. Mit dem Ergebnis, dass teilweise erhebliche Folgekosten entstünden. Als Beispiele nannte der Bürgermeister die alte Schule von Vilseck (40 000 Euro), die ehemalige Schlichter Schule (100 000), die Dreifachturnhalle (180 000) und das Feuerwehrhaus von Vilseck (100 000). Zudem würden dort die Türen und Fenster ausgewechselt. Die bisherige Hausmeisterwohnung wird künftig das BRK nutzen, so dass künftig die Rettungswache und deren Einsatzwagen zentral an der Bahnhofstraße stationiert werden können.