Politik Vilseck

24.07.2017

Der Stadtrat hat jetzt Ruh' - zumindest bis 30. August. Bis dahin hat Bürgermeister Hans-Martin Schertl die Sommerpause ausgerufen. Zuletzt hatte die Tagesordnung, zumindest im öffentlichen Teil, noch moderaten Charakter, es ging eingangs um den Kindergarten in Sorghof.

Erneut verlängert

Zum 1. August

Die Kindertagesstätte St. Barbara in Sorghof konnte heuer ihr 20-jähriges Bestehen feiern. Allerdings war ein neuer Abschluss einer Betriebsträgervereinbarung mit dem Bayerischen Roten Kreuz zu schließen. Besitzer des Gebäudes ist die Stadt, Betrieben wird die Einrichtung vom Bayerischen Kreuz, Kreisverband Amberg-Sulzbach. Das war schon zur Eröffnung 1997 so.Die damals abgeschlossene Betriebsträgervereinbarung hatte eine Laufzeit von fünf Jahren, die sich jeweils um weitere fünf verlängert, solange der Kontrakt nicht gekündigt wird. Aktuell endet er zum Donnerstag, 31. August 2017. Deshalb gab der Stadtrat nun grünes Licht für eine erneute Verlängerung .Die Bundestagswahl am Sonntag, 24. September, erfordert auch für Vilseck einen Gemeindewahlleiter plus Stellvertreter. Zu den sieben Wahlbezirke kommen zwei solche für die Briefwahl hinzu. Der Stadtrat berief Bürgermeister Hans-Martin Schertl zum Gemeindewahlleiter, zur Stellvertreterin Verwaltungsfachwirtin Christina Bauer. Die Entschädigung für Wahlhelfer legte der Stadtrat auf 40 Euro fest, Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, die einen Tag Sonderurlaub für die Tätigkeit erhalten, sollen 20 Euro bekommen."Seit einigen Tagen kann man erkennen, dass die Großbaustelle städtischer Bauhof mit Riesenschritten vorangeht", freute sich der Bürgermeister, ehe es an die Vergabe von Gewerken ging. So wurden die Aufträge für die Lieferung und den Einbau der Fenster erteilt, ebenso für die Sektionaltore sowie für Spengler-, Zimmerer-, Dachdecker- und Gerüstbauarbeiten.2016 lief die Dachsanierung am Spitalgebäude in der Froschau. Die Eigenmittel der Spitalstiftung reichten dafür nicht aus. Deshalb hatte sich, so sagte Schertl, der Stadtrat bereits während der Maßnahme dafür entschieden, einen Kredit aufzunehmen. Nachdem nun die endgültige Abrechnung vorliegt, ergebe sich ein Kreditbedarf von 20 000 Euro.Ein Darlehen in dieser Höhe nimmt die Spitalstiftung bei der Sparkasse Amberg-Sulzbach auf. Von dort kam das wirtschaftlich günstigste Angebot. Die Auszahlung soll zum 1. August .2017 erfolgen, die Tilgungszeit wird 20 Jahren sein mit jährlichen Raten von 1000 Euro. Damit war der Stadtrat einstimmig einverstanden.Vielfältig ist das Ferienprogramm der Stadt Vilseck, an dessen Zustandekommen die neue Jugendbeauftragte Laura von Seidewitz mitgearbeitet hat.