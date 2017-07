Politik Vilseck

Trotz guter Umfragen und großer Erfolge der Union bei Landtagswahlen, dürfe man nicht nachlassen und zu früh feiern. Darauf schwor der Ortsvorsitzende der Jungen Union Vilseck, Jonas Dittrich, das Publikum beim "Bayerisch-politischen Abend" der JU ein.

Hochmut, so Dittrich, komme auch in der Politik stes vor dem Fall. Damit könne der rot-rot-grüne Zug erst wieder richtig Fahrt aufnehmen. Was dies bedeute, machte Dittrich am Beispiel Berlin deutlich, wo man nach einem Anschlag nichts Wichtigeres zu tun hatte, als über Unisex-Toiletten zu diskutieren.Außerdem ging der Vorsitzende auf den Besuch von Hubert Aiwanger in Vilseck ein, der ihn verwunderte, da Aiwanger bei der Bundestagswahl laut Dittrichs Einschätzung wenig mit dem Wahlausgang zu schaffen haben werde.Scherzhaft fügte Dittrich laut einer Pressemitteilung an: "Man hätte mir nur Bescheid geben müssen, ich hätte schon einen Hochkaräter wie Söder geholt. Wen es zeitlich bei ihm nicht gepasst hätte, dann hätte zur Not ich was gesagt."Bundestagsabgeordneter Alois Karl ermutigte die JU, die junge Generation und vor allem Erstwähler an die Urne zu bringen. Deutschland stehe vor der Richtungsentscheidung zwischen einer vernünftigen Regierung unter Unionsführung und Rot-Rot-Grün. Diese Konstellation wäre vor allem für die junge Generation schädlich, da diese Regierung neue Schulden für "utopische Versprechen" aufnehmen müsste. Zudem würden sich Menschen in einer Welt, die aus den Fugen zu geraten scheint, nach einer ruhigen Hand sehnen. Diese besitze nur Angela Merkel, so Karl. Nach einer Fragerunde mit dem Abgeordneten sorgte die Allerscheynst'n für Stimmung.