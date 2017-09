Politik Vilseck

06.09.2017

06.09.2017

Die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung des Bebauungsplans Weidenstock Südhang standen an. Deshalb tagte der Vilsecker Stadtrat außer der Reihe.

Zwei neue Straßen

Strom für den Pavillon

143 Feuerwehrleute in Sturmnacht im Einsatz In der Nacht zum 10. August wüteten schwere Unwetter über der Oberpfalz. Besonders betroffen war die Region um Vilseck: verwüstete Dächer, umgestürzte Bäume und eklatante Gebäudeschäden. Bürgermeister Hans-Martin Schertl war es ein Anliegen, bei der Stadtratssitzung den unermüdlichen Helfern Dank zu sagen.



"Alle unseren sieben Feuerwehren waren im Einsatz, darüber hinaus unterstützten uns Wehren aus den umliegenden Gemeinden. Insgesamt waren 143 Feuerwehrleute in dieser Nacht im Einsatz, um die schlimmsten Sturmschäden in neun Ortsteilen Vilsecks beheben zu können, dazu THW und BRK", fasste er zusammen. Im Ortsteil Am Langen Steg wurde ein Wohnhausdach beinahe vollständig abgedeckt, in Gressenwöhr stürzte ein Stadelgebäude ein und an vielen weiteren Stadeln und Wohnhäusern gab es teilweise erhebliche Schäden. Eine Vielzahl von Bäumen blockierte den gesamten Verkehr auf der Bahnlinie Neukirchen-Weiden, eine Stunde lang fiel der Strom in Vilseck aus.



"Es war ein außergewöhnlicher Notfall", bekundete Schertl. Alle eingesetzten Kräfte hätten engagiert und herausragend stundenlange ehrenamtliche Arbeit geleistet. Die Feuerwehren hätten in vielen Fällen schnell die erhoffte Hilfe bringen können und zumindest die größten Schäden beseitigt. Der Vilsecker Bauhof sei immer noch gefordert, die Überreste des Unwetters wie abgebrochene Äste zu entfernen oder die Standfestigkeit von Bäumen zu überprüfen, um potenzielle Gefahrenquellen auszuschalten. In vielen Privatwäldern und städtischen Wäldern seien immer noch Harvester im Einsatz.



Von Fachleuten wurde der Sturm laut Schertl nicht als Tornado, sondern als Microburst eingestuft mit Windgeschwindigkeiten von 190 bis 240 Stundenkilometern. "Wir hoffen, von solchen Katastrophen künftig verschont zu bleiben", wünschte sich Schertl. (e)

Bei der Sitzung hatte sich das Gremium mit den während der öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentliche Belange zu befassen, die Oliver Grollmisch vortrug. Letztlich befürworteten die Räte den Billigungsbeschluss einstimmig.Das Baugebiet Weidenstock - dabei handelt es sich sozusagen um das Filetstück der Stadt Vilseck mit 60 Bauparzellen, die dort entstehen sollen. Hauptamtsleiter Grollmisch stellte die wesentlichen Punkte zur Diskussion und informierte über die Gespräche mit den Planern. Es waren einige Änderungen gegenüber der Vorplanung vorzunehmen, insbesondere bezüglich des angrenzenden Gewerbegebiets.Die 60 entstehenden Parzellen seien um die beiden neu zu bauenden Straßen sowie um einen Grünzug angeordnet. "Nicht nur von der Seite der Stadt Vilseck wird die Erreichbarkeit gegeben sein, sondern es wird auch eine Straßenanbindung zum Ortsteil Schlicht entstehen", teilte Hans Martin Schertl mit.In Sachen Zeitplan erklärte der Bürgermeister, dass der Bebauungsplan noch heuer rechtskräftig werden soll. Für 2018 ist die Erschließung des gesamten Baugebietes vorgesehen. Ab 2019 sollen dann die Bewerber mit dem Neubau ihrer Wohnhäuser beginnen können. Insgesamt waren 47 sogenannte Träger öffentlicher Belange angeschrieben worden, deren Stellungnahmen mit den Einwendungen der Stadtrat behandelte.Themen der letzten nichtöffentlichen Sitzung des Vilsecker Stadtrats wurden nun der Öffentlichkeit bekannt gemacht. So hat den Auftrag für die Erneuerung sämtlicher Fenster und Türen sowie verschiedener Brandschutzelemente im Feuerwehrhaus die Firma Arnold aus Altenstadt zum Bruttopreis von 105 242 Euro erhalten. Nachdem alle Fenster im Obergeschoss an die Holzdeckenverkleidung anschließen, muss diese aufwendig rückgebaut und erneuert werden. Auch bei verschiedenen Rückbauarbeiten am Fliesenfußboden ist das notwendig.Länger schon diskutierte der Stadtrat über einen Stromanschluss des neuen Pavillons im Naherholungsgebiet Vilsauen. Dem gab das Gremium nun statt. Der Auftrag ging an die Firma Bayernwerk AG mit einem Bruttopreis von 21 290 Euro. Die Kosten werden mit 60 Prozent aus der Städtebauförderung bezuschusst.Wie bereits berichtet, plant die Stadt Vilseck für kommendes Jahr Burgfestspiele. Die Vorbereitungen dazu sind in vollem Gang, jetzt es ist an der Zeit, entsprechendes Werbematerial zu erstellen, um Vilseck sozusagen als Festspielstadt bekannt zu machen. Nach eingehenden Beratungen wurde nun der Auftrag für ein Werbekonzept vergeben. Mit der Erstellung von Konzeption, Layout, Flyern, Plakaten und Bannern wurde die Werbeagentur Juna, Lehner/Pyka aus Hahnbach zum Bruttopreis von 2678 Euro beauftragt.