27.12.2017

"Große Baustellen haben wir abgearbeitet, weitere große Baustellen warten auf uns." So fasst Bürgermeister Hans-Martin Schertl die Situation der Stadt Vilseck zusammen. Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen.

Arbeiten im Zeitplan Das ganze Jahr über beschäftigte das Großprojekt Bauhof den Stadtrat und auch die Bürger. Mit dieser Maßnahme gehe es zügig voran, berichtete der Bürgermeister, der Finanzbedarf liege bei 4,9 Millionen Euro. Leider habe die Versicherung relativ wenig bezahlt, bedauerte Schertl, nämlich 450 000 Euro für das abgebrannte Gebäude und 100 000 Euro für den Inhalt.



Jetzt aber entstehen nach Schertls Angaben vier moderne Bauwerke, die eine zukunftsfähige Nutzung garantieren: das große Betriebsgebäude mit Werkstätten, Gärtnerei und Heizungsanlage, ein überdachtes Schüttgutlager, eine Waschhalle mit Außenwaschplatz samt Tankstelle für die Fahrzeuge sowie ein großes Lagergebäude. Die Bauarbeiten seien im Zeitplan, bereits vor fünf Wochen habe man Richtfest gefeiert. Schon im vergangenen Jahr sei die neue Zufahrtsstraße gebaut worden, Kosten: 150 000 Euro.



Heuer im Frühjahr seien die alten Gebäude abgerissen worden (Kosten: rund 157 000 Euro). Die Baumeisterarbeiten (1 617 000 Euro) seien großteil ausgeführt. Im Winter werde der Innenausbau fortgesetzt, die Außenanlagen folgten im Frühjahr 2018. "Die Kostenschätzung von 4,9 Millionen Euro kann aller Voraussicht nach eingehalten werden", versicherte der Bürgermeister. Und im Herbst 2018 steht den Vilseckern ein Tag der offenen Tür bevor: Der Bauhof soll dann der Bevölkerung vorgestellt werden. (e)

45 Pumpwerke Kräftig investiert hat Vilseck in den vergangenen beiden Jahren in die Abwasserentsorgung. 45 Pumpwerke betreibt die Stadt, mit denen das Abwasser aus dem gesamten Gebiet der Kommune zur Kläranlage gepumpt wird. Eine neue Steuerungs- und Prozesstechnik war erforderlich, die Kosten belaufen sich auf rund 710 000 Euro, diese Summe wurde 2016/17 verbaut.



Das neue Baugebiet Sonnenhang war in diesem Jahr dominierendes Thema, wenn es ums Bauen und um Planungen für die Zukunft geht. "Eine weitere Investition in Millionenhöhe wird erforderlich sein", kündigte Bürgermeister Hans-Martin Schertl schon mal an. Mit diesem neuen Baugebiet sollten möglichst viele junge Familien einen Bauplatz erwerben können. Gemäß den städtischen Planungen soll 2018 die Erschließung erfolgen, ab 2019 könnten dann die ersten Häuser dort gebaut werden. "Wir hoffen auf viele junge Familien, dann werden auch unsere Kindergärten immer belegt sein", blickte Schertl voraus.



In Altmannsberg wurde der Dorfplatz ausgebaut und die Teerdecke erneuert. Die Versorgung der Stadt mit schnellem Internet wurde wesentlich verbessert. Bis Jahresende ist der Abschluss der Arbeiten geplant, dann besteht in vielen Ortschaften eine gute Anbindung ans Netz. Im nächsten Jahr sollen dann auch alle kleineren Orte besser angeschlossen sein. (e)

Wenn sich der Stadtrat zur letzten Sitzung des Jahres trifft, hat das Gremium in der Regel seine Aufgaben erledigt. In Vilseck ist das nicht anders. Bürgermeister Hans-Martin Schertl, seine Stellvertreter Thorsten Grädler und Heinrich Ruppert zogen ein Resümee für 2017. Schertls "Schlussrechnung" ist eine Erfolgsbilanz: Die Stadt sich positiv entwickelt. Laut Bürgermeister hat es 2017 an Großbaustellen nicht gefehlt. Und Vilseck könne beruhigt in die Zukunft blicken: "Ich bin mir sicher, dass wir die vor uns liegenden Aufgaben und Arbeiten gemeinsam zum Wohl unserer Bürger erledigen werden", sagte Schertl.Der Bürgermeister gab einige Zahlen bekannt. Demnach haben in Vilseck aktuell 5982 Personen ihren Hauptwohnsitz, 313 Bürger sind mit Nebenwohnsitz gemeldet, ergo hat die Stadt 5982 Einwohner. Die ältesten Einwohner sind Frauen: Barbara Schertl ist 98 Jahre alt, ebenfalls Jahrgang 1919 ist Therese Högl. Josef Hösl (Jahrgang 1920) ist der älteste Mann. 2017 wurden bis dato 43 Geburten beurkundet (Vorjahr 31) sowie 71 Sterbefälle (59). 449 Personen sind zugezogen, 370 Personen haben dieses Jahr die Stadt verlassen. Waren 2016 noch 13 Kirchenaustritte zu verzeichnen, beziffert sich die Zahl 2017 auf 34. 36 Trauungen waren zu verzeichnen. Insgesamt 69 Nationen sind in Vilseck vertreten. 826 Ausländer haben hier ihren Hauptwohnsitz, die größte Zahl stellen die Amerikaner (299). Derzeit leben 115 Flüchtlinge in Vilseck, die Mehrzahl davon wohnt in den beiden Gemeinschaftsunterkünften in der Mozartstraße. Die meisten Flüchtlinge kommen aus dem Irak (40), Syrien (28), Eritrea (32) und Äthiopien (15.)hatte 2017 mit 20,5 Millionen Euro einen Rekordhaushalt (Verwaltungsetat 14,7 Millionen, Vermögensetat 5,8 Millionen Euro). Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 567 Euro und damit deutlich unter dem Durchschnitt vergleichbarer Städte in Bayern. In zukunftsweisende Projekte wurde investiert: Kläranlage 4,5 Millionen Euro, Burg Dagestein 5 Millionen Euro, Vilsaue 1 Million Euro, Generalsanierung Schule 12 Millionen Euro.