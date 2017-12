Politik Vilseck

11.12.2017

1

0 11.12.2017

Bei der Umsetzungsbegleitung des Interkommunalen Energiekonzeptes der AOVE hat es verschiedene Untersuchungen zur Stromeinsparung gegeben. Mit einbezogen und untersucht wurde die Vilsecker Dreifachturnhalle. Dazu referierte nun vor dem Stadtrat Klaus Uschald (Institut für Energietechnik, OTH Amberg-Weiden). Es ging, salopp formuliert, um verschiedene Möglichkeiten und Varianten zur Stromeinsparung - "und da gibt es durchaus Potenzial", so der Sprecher.

Das Institut habe die Halle unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Durch das Wechseln der Beleuchtungskörper, sprich Umstellung auf LED, wären erhebliche Einsparungen möglich. Bekanntlich wurde die Halle 2003 eingeweiht, seit dieser Zeit hat die LED-Technik große Fortschritte gemacht.Wie Bürgermeister Hans-Martin Schertl weiter wissen ließ, könnte sich die Umstellung in relativ kurzer Zeit amortisieren. Und zuguterletzt: Bei einem solchen Leuchtenwechsel gäbe es einen staatlichen Zuschuss. Wenn möglich, soll der Austausch in den Osterferien umgesetzt werden, zugleich wenn einige Maßnahmen zur brandschutztechnischen Neuerung der Sporthalle anstehen.Zusammenfassend war zu hören, dass allein beim Austausch der Spielfeldbeleuchtung bei einer statistischen Amortisationszeit von rund 4,5 Jahren eine jährliche Stromeinsparung von rund 35 000 kwh netto zu erwarten wäre. Die Investitionskosten bezifferte Klaus Uschald mit circa 26 000 Euro, die jährliche Stromkosteneinsparung würde etwa 6100 Euro netto betragen. Bei Inanspruchnahme von Fördermitteln wären die Investitionskosten reduziert um 40 Prozent, die Amortisationszeit würde sich gar auf 2,5 Jahre verkürzen.In den Nebenräumen der Halle sind nach Angaben des Fachmanns 167 Leuchtmittel installiert, davon 85 Leuchtstoffröhren und 82 Kompaktleuchtstofflampen, der Stromverbrauch pro Jahr beträgt 12 400 kwh, mit Stromkosten von jährlich 2100 Euro. Beim Austausch der Beleuchtung dort entstünden Investitionskosten von rund 17 000 Euro netto, bei einer jährlichen Stromeinsparung von rund 4000 kwh, und einer monetären Ersparnis von 700 Euro. Bei Inanspruchnahme von zur Verfügung stehenden Fördermitteln reduziert sich laut Uschald die Amortisationszeit auf rund 14,5 Jahre (ohne Fördermittel 24 Jahre).Möglicherweise, so Uschald, sei aber die Einsparung zu gering, um Fördermittel zu erhalten. In den Nebenräumen soll der Hausmeister die Lampen selbst tauschen. Der Lampenkauf soll mit der Ausschreibung des Wechsels in der Halle erfolgen.Weiterer Effekt: Der CO2-Ausstoß sinkt beim vorgeschlagenen Tausch im Spielfeldbereich von 36,5 auf rund 14 Tonnen jährlich, beim Tausch in den Nebenräumen von 7,5 auf rund 5 Tonnen pro Jahr. All dies veranlasste das Gremium geschlossen, die Empfehlungen zu übernehmen