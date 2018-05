Politik Vilseck

Auf seiner Tour durch Ostbayern macht der Freie-Wähler-Abgeordnete aus dem Europaparlament Arne Gericke Station in der Stadt Vilseck.

Der Abgeordnete berichtete von der umfangreichen Arbeit im EU-Parlament und den Ausschüssen. Bürgermeister Hans-Martin Schertl informierte den Gast über viele bauliche Maßnahmen, die in der Stadt Vilseck mit EU-Mitteln gefördert wurden. Die Burg Dagestein etwa wurde für ungefähr 5 Millionen Euro saniert. Die Zuschüsse der Städtebauförderung mit circa 60 Prozent, die hierfür geflossen sind, wurden mit EU-Mitteln kofinanziert. Auch für die Dorferneuerung in Ebersbach oder den Ausbau des Dorfplatzes in Altmannsberg gab es eine EU-Kofinanzierung. Zudem wird der Ausbau des AOVE-Kernwege-Netzes mit EU-Mitteln gefördert. Die Stadt Vilseck hat hier bereits das Projekt "Wegebau Gressenwöhr-Frauenbrunn" umgesetzt.Gericke betonte, dass es eine Vielzahl von Förderprogrammen gebe, die die einzelnen Kommunen gar nicht kennen könnten. Deshalb will die Freie-Wähler-Fraktion einen Förder-Leitfaden erstellen, damit künftig auch Kommunen wissen, welche EU-Förderprogramme genutzt werden können. Der Abgeordnete kritisierte, dass Deutschland teilweise die EU-Normen strikter als andere EU-Nationen auslege, zum Schaden der Kommunen oder zu dem der Bürger. Auf ein anderes Problem kam noch Schertl zu sprechen. Der Boom im Baugewerbe lasse die Preise deutlich ansteigen. Der Bürgermeister bat deshalb den EU-Abgeordneten, sich dafür einzusetzen, im EU-Parlament die Grenzen für europaweite Ausschreibungen beim VOF-Verfahren deutlich zu erhöhen. Ansonsten drohe den Kommunen, bei vielen Maßnahmen ein äußert aufwendiges VOF-Verfahren durchführen zu müssen. Auch die Förderpraxis der Bayerischen Staatsregierung beim Kauf von Feuerwehrfahrzeugen kritisierte der Bürgermeister. Die Preise der Feuerwehrfahrzeuge steigen ständig, die Zuschüsse sinken. Früher gab es deutlich höhere staatliche Zuschüsse, der Freistaat Bayern würde sich hier auf Kosten der Kommunen entschulden.