Politik Vilseck

02.08.2017

02.08.2017

Noch jung, aber anpackend wie in seinem Beruf als selbstständiger Maschinenbau-Konstrukteur, so stellte sich der Bundestagskandidat der Freien Wähler im Wahlkreis Amberg-Neumarkt, Manuel Werthner (27), bei einer Open-Air-Veranstaltung der FW im Hof von Burg Dagestein vor.

Politisch aktiv ist er seit drei Jahren, vor allem bei den Jungen FW in verschiedenen Vorstandsgremien von Kreis- bis Bundesebene. Er fungiert als stellvertretender Vorsitzender im Ortsverband Amberg und arbeitet aktiv in der Kreisvereinigung Amberg-Sulzbach mit. Beim Wahlkampfauftakt der Freien Wähler mit Bundes- und Landesvorsitzendem Hubert Aiwanger in Vilseck unterstrich Werthner die Bedeutung des Mittelstands als Motor der Wirtschaft. Dem Wandel der Industrie gelte besondere Aufmerksamkeit.Flächendeckend schnelles Internet müsse zur Grundversorgung gehören. Werthner hält es für einen der größten Fehler, solche Einrichtungen komplett zu privatisieren. Er stehe für nachhaltige Energiepolitik - weg vom Atomstrom, hin zu grüner Energie. "Die geplanten Stromtrassen sind mir ein Dorn im Auge, da diese in keinster Weise etwas mit Innovation oder etwas Vergleichbarem zu tun haben." Pflegeberufe müssten unterstützt, das Image des Handwerks gestärkt sowie Pflegetätigkeit oder Kindererziehung bei den Renten für Frauen mehr angerechnet werden.