03.08.2017

Bürgernahe Politik mit gesundem Menschenverstand propagiert der Bundes- und Landesvorsitzende der Freien Wähler (FW), Hubert Aiwanger. In Vilseck machte er Wahlkampf "open air".

Im Blickpunkt Die Aussetzung der Wehrpflicht bedauerte Hubert Aiwanger - weil den sozialen Einrichtungen nun die Zivildienstleistenden fehlten. Dass in der Wehrpflichtarmee der Durchschnitt der Gesellschaft abgebildet war, habe große Vorteile gegenüber der jetzigen Struktur gehabt. Unzufrieden ist Aiwanger mit dem Stand des Breitbandausbaus: Wie Wasser und Strom müsse es Glasfaseranschluss nach dem Vorbild anderer europäischer Staaten wie Finnland auf dem flachen Land geben. So könnte man auch dort hochwertige IT-Firmen etablieren und den Zuzug in die Großstädte verhindern. "Großstadtparteien haben wir genug. Was wir brauchen, ist die Stärkung des flachen Landes." Bevor man über eine dritte Startbahn für den Flughafen München nachdenke, sollte man den Flughafen Nürnberg stärken. Wichtiger sei aber die Verbesserung der deutschen Bahnverbindungen. Altersarmut in Deutschland hält er für einen Skandal. Die FW seien für Kostenfreiheit bei der Kinderbetreuung: "Das wären ein paar Hundert Millionen Euro. Das muss sich Bayern leisten können." (usc)

Bei seinem Wahlkampfauftritt auf der Burg Dagestein verwies Aiwanger auf die Erfahrung der bundesweit rund 280 000 FW-Mitglieder, die ihre Wurzeln in der Kommunalpolitik hätten. Diese Kompetenz wollen die FW in den Bundestag tragen. Dort würden immer mehr Entscheidungen fallen, die die Kommunen und die Bürger tagtäglich betreffen.Aiwanger stellte die Freien Wähler als politische Bürgerbewegung in Deutschland und als "die" Bürgerpartei dar - tief verwurzelt in der Gemeinschaft, erfahren in der Kommune. Die FW würden die kommunale Politik kennen, aber auch die Nöte der Menschen vor Ort und seien Garant für pragmatische Lösungen bei Herausforderungen. Auf Kommunal- und Landesebene seien sie gut etabliert und stellten in Bayern ein Drittel der Bürgermeister.Nun fehle nur noch der Bundestag. Aiwanger geht davon aus, dass die Partei drei Direktmandate holt. Sollte sie keine fünf Prozent erreichen, wäre sie doch Anstoßgeber für die "Großen". "Wir sind die Vernunft in Parteiform und bringen vernünftigen Pragmatismus mit", betonte Aiwanger bei der Veranstaltung unter freiem Himmel im Hof der Burg Dagestein. Und: "Wir sind keine Klientelpartei, sondern eine Volkspartei, die alle mitnehmen will". Der FW-Chef forderte eine regionale Energiewende mit Wertschöpfung vor Ort, den Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft und eine Stärkung des Ehrenamts für das Zusammenleben in der Gesellschaft. (Hintergrund)