16.06.2017

Die Vilsecker Wählergruppe Einheitsblock-Freie Wählerschaft bekam bei der Jahreshauptversammlung nicht nur einen neuen Schriftführer, sondern auch neuen Schwung. Dafür sorgte der 27-jährige FW-Direktkandidat für den Bundestag, Manuel Werthner aus Amberg. Er machte klar, wofür er sich einsetzen will.

Vorsitzender Thorsten Grädler stimmte bei der Sitzung die Mitglieder laut einer Pressemitteilung auf die Bundestagswahl ein.Manuel Werthner sagte, dass ihm besonders die Bildungspolitik am Herzen liege. Vilseck habe in den vergangenen Jahren rund zwölf Millionen Euro in den Schulstandort gesteckt. Der Bundestagskandidat plädierte für eine Stärkung des zweiten Bildungswegs und für Änderungen bei den Lehrplänen und Lerninhalten. Das dreigliedrige Schulsystem sei zu starr. Werthner ging auf die seiner Ansicht nach zu geringe Wertschätzung der Pflege- und Handwerksberufe ein. Schon jetzt bestehe ein Pflegenotstand, und mittelfristig drohe Unterversorgung mit leistungsfähigen Handwerksbetrieben. "Ohne funktionierendes Handwerk kann auf Dauer kein Land existieren", mahnte Werthner an.Die vakante Position des Schriftführers im Vorstand übernimmt Helmut Schwindl. Er folgt dem verstorbenen Georg Merkl nach. Dieser habe sich laut Grädler um die Wählergruppe verdient gemacht.Fraktionsvorsitzender Wilhelm Ertl berichtete aus dem Stadtrat. Dabei bekräftigte er die Zustimmung der Fraktion zu den Gesamtkosten von 4,9 Millionen Euro für den Neubau des Bauhofs. Der finanzielle Kraftakt zur Finanzierung des Projekts sei aufgrund der soliden Haushaltslage der Stadt zu bewältigen, meinte Ertl. Der Stadtsäckel sei mit Rücklagen von über zwei Millionen Euro gut gefüllt. Zudem sei aufgrund der florierenden Wirtschaft ein deutlicher Zuwachs bei den Steuereinnahmen und bei den staatlichen Zuteilungen zu erwarten.2. Bürgermeister und Kreisrat Thorsten Grädler berichtete über die Arbeit im Kreistag. Er sprach sich gegen eine Fusion des Sulzbach-Rosenberger Krankenhauses mit anderen Kliniken aus: "Es gibt genügend Beispiele dafür, dass der Verkauf oder Zusammenschluss mit größeren Krankenhäusern häufig zum Nachteil des kleineren Partners war oder gar zu dessen Schließung führte." Erfreut zeigte sich Grädler darüber, dass bei der Sanierung des Kulturschlosses Theuern drei größere Aufträge an Firmen im Vilsecker Einzugsgebiet vergeben wurden.