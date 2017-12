Politik Vilseck

14.12.2017

Nur das Sturmtief "Kolle" am 18. August 2017 konnte einer Naturkatastrophe gleichgestellt werden, beim Unwetter am 9. August in Vilseck hingegen handelt es sich nur um ein lokales Unwetterereignis, das nicht als Naturkatastrophe eingestuft werden kann. So lautet im Kern die Antwort der Staatsregierung auf die von der Stadt Vilseck eingereichte Petition. Sie zielte darauf ab, den durch das Unwetter geschädigten Waldbesitzern eine Soforthilfe durch den Freistaat zukommen zu lassen.

Soforthilfe nur bei "Kolle"

Schaden zu gering

Das jetzt vorliegende Ergebnis teilte Bürgermeister Hans-Martin Schertl in der Sitzung des Stadtrates der Öffentlichkeit mit: Laut Stellungnahme aus dem Landwirtschaftsministerium hat das bayerische Kabinett am 4. Oktober beschlossen, die Soforthilfe über die Landkreise Passau und Freyung-Grafenau hinaus für alle von der Naturkatastrophe "Kolle" geschädigten Waldbesitzer in Bayern zu öffnen. Es handle sich dabei um eine sachliche Beschränkung auf Schäden, die am 18. August durch "Kolle" entstanden sind.Für Schäden in der Forstwirtschaft, so das Ministerium, gelte in Deutschland eine nationale Rahmenrichtlinie zur Gewährung staatlicher Zuwendungen zur Bewältigung von Schäden in der Land- und Forstwirtschaft durch Naturkatastrophen oder diesen gleichzustellende widrige Witterungsverhältnisse.Auf Grundlage der Bewertung des Deutschen Wetterdienstes sowie dem tatsächlichen Umfang der dokumentierten Schäden habe nur das Sturmtief "Kolle" als einer Naturkatastrophe gleichgestellt eingestuft werden können. Aus beihilferechtlichen Gründen könne die beschlossene Soforthilfe auch nur auf dieser Basis gewährt werden.Das Unwetter am 9. August über Vilseck sei ein lokales Unwetterereignis gewesen, das nach den bestehenden Rahmenrichtlinien nicht als Naturkatastrophe einzuordnen sei. "Kolle" habe gegenüber dem Sturm in Vilseck das 150-fache an Schaden verursacht. So seien durch "Kolle" bayernweit circa 2,3 Millionen Festmeter Holz vom Sturm umgeworfen oder abgebrochen worden, beim lokalen Unwetter im Raum Vilseck dagegen nur 15 000 Festmeter.Selbstverständlich, so heißt es in der Antwort aus dem Ministerium, stünden den geschädigten Waldbesitzern die staatliche Beratung und die Förderung bei der Wiederaufforstung der Schadflächen vollumfänglich zur Verfügung. Ferner sei für das Schadgebiet um Vilseck vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg mittlerweile ein Wegebauprojekt konzipiert worden. Unter der Voraussetzung, dass alle betroffenen Waldbesitzer dem Wegebau zustimmen, könne das Projekt mit 80 Prozent der förderfähigen Kosten bezuschusst werden. Dies könne für die Waldbesitzer "auch jenseits der Kolle-Soforthilfen" bei der Wiederaufforstung und dem Wegebau eine spürbare Unterstützung bieten.